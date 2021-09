Foto von Siols

Pure Performance. Die renommierte und erfolgreiche Sportbrillenmarke SIOLS beschreitet neue Wege. Wie bereits

bis dato, überzeugt das Sortiment der Sportbrillen für Erwachsene und Kinder mit und ohne Sehstärken von SIOLS

mit der klaren, puren und fokussierten Produktpalette. Besonderer Wert wird seit jeher auf die Integration hoher

Sehstärken, die im Sportbrillensegment einzigartige Qualität jedes Modells und die zahlreichen

Individualisierungsmöglichkeiten gelegt.

Ständige Weiterentwicklung, bester Service und das klare Bekenntnis zu Höchstleistungen sind die Markenwerte

von SIOLS. Seit mehr als zwei Jahrzehnten realisiert SIOLS High Performance Sportbrillen mit und ohne Sehstärken

auf außergewöhnlichem Niveau. Dabei treiben Neugierde, Innovationsgeist und uneingeschränkte Verantwortung

für Kunden und Produkte das Unternehmen an. Nun steht der Brillenhersteller am Beginn eines neuen Kapitels.

Aus SZIOLS wird SIOLS. Damit wird nicht nur der Name, sondern der gesamte Markenauftritt schlichter,

eleganter und moderner. Darüber hinaus findet die SIOLS Digitalisierung ab jetzt unter dem Namen

www.siolsvision.de statt und wird zukünftig Schritt für Schritt ausgebaut. Die Traditionsmarke bietet somit die gewohnt höchste Qualität, nur eben perfekt gerüstet für die Zukunft.

Das Produktportfolio von SIOLS für In- und Outdoor Performancesportbrillen mit und ohne Sehstärken erfährt

ebenfalls Neuerungen. So wird das Topmodell X-Kross 3.0 und 4.0 mit seinen mehr als 13.000 möglichen

Kombinationen zur SIOLS.System Sportbrille – für Outdoorsportler:innen die perfekte individuelle Wahl mit und

ohne Sehstärken. Für jede Sportart, jede Tages- und jede Jahreszeit. Und natürlich kann die persönliche

Lieblingsbrille mit wenigen Handgriffen für neue Aufgaben umgerüstet werden. Die SIOLS.System Sportbrillen

werden in jeder Konfiguration höchsten Qualitätsstandards gerecht und beeindrucken durch perfekt angepasste

Performance.

Die frisch mit dem German Innovation Award ausgezeichnete SIOLS.Fusion bleibt die urbane, sportliche

Hybridbrille für den Alltag, die mit wenigen Handgriffen zur hochfunktionellen Sportbrille, auch für Kinder,

umgerüstet werden kann. Alle Sportbrillen von SIOLS eröffnen den Träger:innen neue Welten. Nach einem

weltweit einzigartigen Brillenkonzept entwickelt, vereinen die SIOLS.Fusion Hybrid Sportbrillen die Vorteile vieler

Welten. Ein Expertenteam aus den Bereichen Technik und Design entwickelte das Modell mithilfe modernster 3D

CAD/ CAM-Software und anatomischen Analysetools. Leichtigkeit und Tragekomfort im Alltag, kombiniert mit

hoher Stabilität im sportlichen Einsatz, bilden die Grundlage des Konzeptes der Hybridbrille

Alle SIOLS Sportbrillen werden in speziellen Manufakturen in Taiwan unter fairen Arbeitsbedingungen hergestellt.

Sie werden permanent durch Expertenteams kontrolliert und verbinden vielfach preisgekröntes Produktdesign mit

High Tech Materialien und bis ins kleinste Detail durchdachte Features und Werkstoffe. So hat SIOLS zum Beispiel

in der Belüftungskonstruktion aerodynamische Prinzipien aus der Autoindustrie angewandt, ultraleichte

Hochsicherheitskunststoffe im Rahmenbau eingesetzt, hautfreundliche Materialien ohne Weichmacher in den Soft

Parts verwendet und tausende anatomische Gesichtsstudien ausgewertet. Auch deshalb spielen alle Details der

ständig erweiter- und wandelbaren Sportbrillen perfekt zusammen. SIOLS Brillen sind Sportequipment für die

Augen.

Text von Siols.