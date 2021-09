Foto: Screenshot Spectaris

Das Spectaris-Trendforum findet dieses Jahr digital und analog statt. Man kann sich ab sofort für die Veranstaltung am 8. November 2021 in der Berliner Classic Remise anmelden. Die Treffen in Berlin sollen nach 3G-Bestimmungen ablaufen.

Das Trendforum wird 20 und feiert mit einer ganz besonderen Jubiläums-Veranstaltung. Freuen Sie sich auf spannende Themen von künstlicher Intelligenz bis Ultrakreativität und auf tolle Gäste, wie etwa Markus Lanz. Wie immer führt Wolfram Kons gekonnt charmant durch das Programm. Ganz neu in diesem Jahr: Nach 18 Jahren Live Event und dem virtuellen Trendforum im letztes Jahr gibt es dieses Jahr zum ersten Mal ein hybrides Event. Sie haben also die Wahl: Entweder direkt vor Ort das Programm und den Austausch mit den anderen Gästen genießen – oder live über den Stream aus der Heimat mit dabei sein. So oder so – am besten gleich anmelden!

Die Aufzeichnung des Trendforum bleibt 6 Monate online.

Alle Präsenz- und Digital-Teilnehmer erhalten einen Code, mit dem sie die Aufzeichnung in diesem Zeitraum anschauen können.

Dies ist eine tolle Gelegenheit für die Live-Besucher, den eigenen Mitarbeitern bestimmte Vorträge ans Herz zu legen, oder sich bestimmte Beiträge nochmals anzuschauen.

Text von Spectaris, bearbeitet von Rosemarie Frühauf.