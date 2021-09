Foto: Marcolin

Marcolin, ein weltweit führendes Unternehmen der Brillenindustrie, kündigt eine dreijährige Partnerschaft mit Treedom an, einer globalen Internetplattform zur Förderung der Pflanzung von Bäumen und Wäldern weltweit, mit dem Ziel, den Planeten grüner zu machen.



Marcolin setzt sich stets für die bewusste Weiterentwicklung von Produktion und Konsum und deren Auswirkungen auf die Umwelt ein. Nun hat das Unternehmen gemeinsam mit der Marke Timberland Eyewear, die seit 2003 zum Portfolio gehört, eine Zusammenarbeit mit Treedom beschlossen, um nachhaltige Projekte mit Partnern zu unterstützen, die sich für die Zukunft des Planeten engagieren. Timberland und Treedom haben sich verpflichtet, bis 2025 weltweit 50 Millionen Bäume zu pflanzen. Die beiden Unternehmen haben bereits mit der Pflanzung des Timberland Waldes in der nördlichen Region des Flusses Daka in Ghana begonnen, der Teil von Afrikas Grüner Mauer im Sahel ist.



Treedom.net ist die erste Webseite, die es jedem ermöglicht, aus der Ferne einen Baum zu pflanzen und die Entwicklung des Projekts zu verfolgen. Jeder Baum hat eine Online-Seite mit Geolokalisierung, Foto und regelmäßigen Aktualisierungen, die in einem Online-Baumtagebuch gepostet werden. Die Seite kann als Geschenk per Nachricht oder E-Mail versendet werden. Treedom wurde 2010 in Florenz, Italien, gegründet und hat bisher, unterstützt durch 120.000 Bauern in 17 Ländern weltweit, über zwei Millionen Bäume gepflanzt. Dank der positiven Auswirkungen auf die Umwelt (Kompensation von CO2-Emissionen, Unterstützung der Biodiversität und Bekämpfung von Bodenerosion und Abholzung, etc.), die mit dem Pflanzen von Bäumen verbunden sind, wurde das innovative soziale Geschäftsmodell von Treedom als zertifizierte B Corporation anerkannt. Das Zertifikat wird an Unternehmen vergeben, die die höchsten Standards geprüfter sozialer und umweltbezogener Leistungen erfüllen.



Die neue Partnerschaft zwischen Marcolin und Treedom schafft eine langfristige Bindung zwischen Menschen, Gemeinschaften und ihren Lebensräumen. Dieses synergetische Projekt basiert auf der Strategie von Vernetzung und authentischer progressiver Energie, die darauf abzielt, das Abenteuer der Veränderung in Bewusstheit und gemeinsame Verantwortung zu transformieren.



Dank seiner engen Partnerschaft mit Timberland Eyewear wird Marcolin die Pflanzung von 10.000 Bäumen durch Treedom unterstützen. Die Bäume werden mit ID-Codes geolokalisiert, um es jedem Kunden/Unterstützer zu ermöglichen, das Wachstum der Pflanzen und den Nutzen zu beobachten, den die Natur jeder Gemeinschaft und dem gesamten Planeten spenden wird. www.marcolin.com



Über Treedom

Treedom.net ist die erste Website, die es jedem ermöglicht, aus der Ferne einen Baum zu pflanzen und die Geschichte des Projekts, in dem er gepflanzt wird, zu verfolgen. Um die Transparenz zu gewährleisten, wird jeder Baum geografisch verortet und fotografiert, und regelmäßige Updates werden im Online-Tagebuch veröffentlicht. Seit seiner Gründung in Florenz, Italien, im Jahr 2010 hat Treedom mehr als 2 Millionen Bäume gepflanzt, mit der Unterstützung von über 100.000 Bauern in 17 Ländern auf der ganzen Welt (in Afrika, Asien, Süd- und Mittelamerika und Italien). Durch die Anpflanzung von Bäumen in Agroforstsystemen erzielt Treedom sowohl ökologische Vorteile (Bindung von CO₂-Emissionen, Förderung der biologischen Vielfalt, Bekämpfung von Bodenerosion und Entwaldung usw.) als auch soziale Vorteile (Bildung, Ernährungssicherheit, Empowerment, Einkommensmöglichkeiten usw.). Aufgrund dieses innovativen sozialen Geschäftsmodells erhielt Treedom 2014 die B-Corp-Zertifizierung und wurde damit Teil des Netzwerks von Unternehmen, die sich durch hohe ökologische und soziale Leistungen auszeichnen.

Foto: Marcolin

Text von Marcolin.