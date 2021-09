Die neue Lunor C1. Foto: Lunor

Designgrößen wie die Architektin Florence Knoll, das Ehepaar Charles und Ray Eames oder der Künstler Harry Bertoia hatten eines gemeinsam: Das Bestreben nach zeitloser Gestaltung getreu dem Motto „form follows function“. Mit feinen Linien, organischen Formen und gedeckten Farben etablierte sich die Stilrichtung Mid-century modern im zweiten Drittel des letzten Jahrhunderts und begeistert bis heute. Den damaligen Zeitgeist lässt Lunor nun mit seiner neuen Linie C1 wieder aufleben und übersetzt den stilbildenden Retro-Chic ins 21. Jahrhundert.

Ausdrucksstarkes Acetat, gepaart mit feinen Titan-Details, gibt dieser Fassung einen urbanen Look, der sich trotz seiner Hommage an vergangene Zeiten avantgardistisch und modern zeigt.

Organisch, geometrisch, minimalistisch: Ein zeitloser Stil, der bleibt

Dass die Stilrichtung Mid-century modern bis heute nichts von ihrem Reiz verloren hat, liegt an der klaren Formgebung und einem gelungenen Spiel mit Gegensätzen.



Kurvenreiche und stromlinienförmige Gestaltung trifft auf urbane Materialien wie Acryl und Aluminium; geometrische Designs werden mit Naturmaterialien wie Leder und Holz vereint; Akzente aus Primärfarben ergänzen sich perfekt mit Erdtönen oder Kontrasten aus Schwarz und Weiß. Auf was in jedem Fall verzichtet wird? Schnörkel und Verzierungen. Diesem Prinzip folgt auch das Designteam beim Brillenhersteller Lunor und lanciert mit der neuen Linie C1 eine cleane Fassung, die die beiden Materialien Acetat und Titan in einen eleganten Einklang bringt.

Die Lunor C1 – charakteristische Eleganz mit dem gewissen Extra

Mit der C1 gelingt den Brillenmachern aus dem schwarzwälderischen Bad Liebenzell ein ganz besonderer Coup – die aufwendige Gestaltung des Profils in Verbindung mit einem kontrastreichen Materialmix macht die Fassung zum extravaganten Must-have für Designfans. Das Lunor Stummeldesign, das den filigranen Anfang des Bügels mit beidseitig geschwungener Form bildet, ist eine absolute Besonderheit. Zudem verleiht die klare Linie des Acetats der Front einen starken Ausdruck, der die Brauenpartie betont und der C1 ihren stilbildenden Charakter verleiht. Die detaillierten Konturen aus Titan geben dem Modell eine ausgewogene Leichtigkeit, geschaffen durch einen feinen Augenrand und Liniendetails an Steg und Bügel.

Die Lunor C1 wird in einer kleinen Präfektur in Japan unter fairen Bedingungen und von erfahrenen Brillenmachern in Handarbeit gefertigt. Die Unisex-Fassung ist in zwei Panto-Formen, einer anatomischen und einer oktogonalen Form sowie in den Farbkombinationen Antiksilber und Schwarz, Antikgold und Braun und Roségold und Havanna erhältlich und greift so das Farbgefühl jener Zeit auf.

Text von Lunor.