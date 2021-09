Fotos: DaTE

Der Countdown für die 9. Ausgabe der DaTE hat begonnen: Die internationale Messe für avantgardistische Brillen beginnt am Samstag, dem 11. September, in der Stazione Leopolda in Florenz und geht bis Montag, den 13. September.

Über 120 exklusive nationale und internationale Marken werden auf der DaTE 2021 ausstellen. Es handelt sich hierbei um eine Sonderausgabe, die unter Einhaltung der von der italienischen Regierung für Messen und Veranstaltungen vorgeschriebenen Vorschriften in völliger Sicherheit stattfinden wird. Dies ist eine große und weitere Anstrengung der Organisatoren, jedes Jahr eine einzigartige Veranstaltung zu bieten, die ihren außergewöhnlichen Inhalt als führender Termin für Avantgarde-Brillen beibehält.

Der Zugang zur Veranstaltung ist daher für alle Teilnehmer (ab 12 Jahren) nur gegen Vorlage des 3G-Nachweises, sprich vollständigen Impfausweises oder mit einer der unten genannten Voraussetzungen möglich:

– Impfbescheinigung (auch nur für die erste Dosis, nach 14 Tagen nach der Impfung)

– Molekular- oder Antigen-Schnelltest mit negativem Ergebnis innerhalb der letzten 48 Stunden

– Bescheinigung über die Genesung von einer Covid-19-Infektion innerhalb der letzten 6 Monate

“DaTE stellt einen wichtigen Moment für den Brillensektor dar: 2021 war nicht das Jahr, auf das alle gehofft hatten, aber wir haben nie das Ziel unserer Mission aus den Augen verloren, ein unübersehbares und originelles Ereignis zu schaffen, ein wahrer Dreh- und Angelpunkt für das Ferment und die Lebendigkeit der avantgardistischen Brillen, ein Termin, der von Jahr zu Jahr gewachsen ist“, so Giovanni Vitaloni, Präsident von DaTE. Weiter sagte er: „Für die neunte Ausgabe, die jetzt vor der Tür steht, hat das Team unablässig daran gearbeitet, sie einzigartig und in aller Sicherheit zugänglich zu machen, indem es die Vorschriften anwendet und jedem Detail große Aufmerksamkeit und Sensibilität widmet, um alle Teilnehmer zu schützen. Ein Engagement, von dem wir fest überzeugt sind, dass es nicht nur in Italien, sondern auch international zu einem Vorzeigeereignis der Brillenbranche führen wird”.

An der Veranstaltung nehmen nationale und internationale Aussteller mit über 120 Marken teil, die sich in der Branche durch Originalität, Design und innovative Materialverwendung auszeichnen. Das Ziel der Messe ist es, die Avantgarde zu formen. Dies ist ein großer Moment für den persönlichen Austausch, um die Grundlagen für eine neue Zukunft der Brille zu schaffen.

Die Liste der Aussteller ist auf der Website der Veranstaltung https://dateyewear.com/exhibitors/ abrufbar.

Die Anmeldungen für Besucher und Journalisten sind bereits geöffnet: Über den Link https://dateyewear.com können Sie den digitalen Pass per E-Mail erhalten, der Ihnen am Eingang auf Ihrem Smartphone präsentiert wird. Die Veranstaltungs-App ist ebenfalls verfügbar.

Weitere Informationen und Aktualisierungen finden Sie auf den Social-Media-Profilen der Messe: www.instagram.com/dateyewear/ und https://it-it.facebook.com/DateEyewearOfficial/ sowie auf der Website www.dateyewear.com.

Offizielle Hashtags: #dateyewear, #shapingavantgarde, #restartTogether

Text von DaTE.