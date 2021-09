Foto: R+H

Auch Rupp + Hubrach bringt jetzt mit dem innovativem Refraktionssystem VISION-R™ 800 Messdaten auf 1/100 dpt. genau direkt ins Brillenglas.

Smarte Technologien machen unser Leben heute einfacher und besser. Für Rupp + Hubrach (R+H) meint „smart“ jedoch weit mehr als clevere Raffinesse: Mit der perfekten Vernetzung von innovativer Technik, Fachexpertise und umfassender Sicherheit bringen die Brillenglasexperten aus Bamberg gutes Sehen auf ein neues Level.

Sehen auf ein Hundertstel genau

„95 Prozent aller Menschen können bei einer Augenuntersuchung Stärkenänderungen wahrnehmen, die feiner sind als 0,125 Dioptrien“, so R+H Geschäftsführer Ralf Thiehofe. „Warum also sollten sich Augenoptiker mit einer Refraktion in 0,25er-Schritten zufriedengeben, wenn sie ihren Kunden erheblich präzisere Ergebnisse bieten können?“ Der Phoropter VISION-R™ 800 komplettiert jetzt das innovative Refraktionssystem von R+H, indem er es ermöglicht, Sehstärken auch in der subjektiven Refraktion auf ein Hundertstel genau zu messen.

Neben der unübertroffenen Präzision von 0,01 Dioptrien bietet der VISION-R™ 800 Kunden ein stufenloses Messerlebnis durch Flüssiglinsen. Anwender profitieren von einer kameragestützten HSA-Stufung in 0,1 Millimeter und der mobilen Steuerung für eine flexible Positionierung, bei der sich gleichzeitig Abstand halten lässt. Die Datenübertragung funktioniert einfach per Knopfdruck; das vermeidet Übernahmefehler und spart Zeit. Last but not least liefert der VISION-R™ 800 algorithmus-gestützte Smart-Tests für einfache, schnelle und treffsichere Augenprüfungen.

Glastechnologie auf dem neuesten Stand

Der VISION-R™ 800 ist ein wichtiger zukunftsweisender Baustein in der biometrischen, persönlichen und umfassenden Sehen-wie-ein-Luchs-Philosophie von R+H. Dazu gehören unter anderem auch wirksame Brillenglastechnologien von R+H wie biometrische Daten b‘, Händigkeit oder der Nachtmodus. LUCHS-Augenoptiker können das Potenzial der R+H Glastechnologie nun noch weiter ausschöpfen und für sich nutzen: Präzise mit bis zu 486.000 Wellenfront-Berechnungen und in Deutschland maßgefertigte Brillengläser sorgen für nachhaltigen Erfolg und stärken die Kompetenz des Augenoptikers in seiner Region.

Das komplette Refraktionssystem steht R+H Partnern ab sofort zur Verfügung. Weitere Informationen zur neuen Messtechnik und zum LUCHS-Partnerprogramm gibt es beim R+H Vertriebsteam und auf www.rh-brillenglas.de.

Text von R+H.