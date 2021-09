Alle Fotos: Gucci

Guccis neue Kampagne für die Herbst-Winter-Brillen 2021-22 lässt uns von den guten alten Zeiten träumen, in denen Digitalisierung und Smartphone noch weit weg waren! Die Models wurden in luxuriösen Bildern und Videos mit Retro-Telefonen dargestellt.

Die neue Gucci-Kampagne wurde in London und Shanghai gedreht und verbindet die Welten der beiden Städte, indem sie verschiedene Charaktere zeigt, die mit Old-School-Handys, Autotelefonen und Hoteltelefonen sprechen. In den Bildern und Videos, die von Quil Lemons in London und Luo Yang in Shanghai produziert wurden, werden die neuen Gucci-Brillendesigns in verschiedenen Szenarien von mehreren Models getragen, darunter die chinesische Schauspielerin Ni Ni, die hier ihre Rolle als Gucci-Markenbotschafterin fortsetzt. Die Bilder, die in einem Arbeitszimmer, einem Schlafzimmer, auf dem Rücksitz einer Limousine und in verschiedenen Hotelzimmern aufgenommen wurden, zeigen eine Gruppe auffällig aussehender Gucci-Trägerinnen, die mit den neuen Brillen der Saison telefonieren.

Die Inspiration für diese Brillen stammt aus verschiedenen Epochen und verbindet Retro-Allüren und moderne Raffinesse in perfekter Harmonie. Formen mit großzügigen Volumina und zarten Profilen werden aus dickem, facettiertem Acetat und subtilem Metall mit leuchtenden Oberflächen gefertigt. Zarte Ketten und Verzierungen sorgen für eine charaktervolle Dekoration, ebenso wie exquisite Charms, darunter das Interlocking G-Logo und die Herzsilhouette. Die neuen Designs nehmen Bezug auf die 80er und 90er Jahre und bieten einen klassischen Reiz durch maskuline Pilotenbrillen, die mit einem unverwechselbaren Doppelbrückendetail und Ziernieten neu gestaltet wurden.

Text von Gucci. Übersetzt und bearbeitet von Rosemarie Frühauf.