Foto: Andy Wolf

ANDY WOLF ist die erste unabhängige Eyewear-Brand aus dem deutschsprachigen Raum, die ihre Acetatkollektion auf das neue, nachhaltigste Acetat der Branche umstellen wird. Hierfür haben die Österreicher die ISCC Plus Zertifizierung erhalten und sich für das Acetate Renew Programm des italienischen Acetatproduzenten Mazzucchelli & Eastman qualifiziert.

Wir glauben, jeder kann etwas bewirken!

Nachhaltigkeit ist eine wesentliche Säule der unabhängigen Eyewear-Brand ANDY

WOLF. Seit jeher übernehmen sie Verantwortung für Mensch und Natur – sei es mit

lokaler Produktion in Hartberg, Österreich und im französischen Jura; mit der

hauseigenen Wildblumenwiese, auf der inzwischen acht Bienenvölker ihr zu Hause

gefunden haben oder mit der brandneuen E-Tankstelle, die gerade am Headquarter

fertiggestellt worden ist. Nachhaltigkeit bedeutet bei ANDY WOLF beständig kleine

und größere Schritte in die richtige Richtung zu gehen.

ANDY WOLF ist die erste unabhängige Eyewear-Brand aus dem deutschsprachigen

Raum, die die ISCC Plus Zertifizierung erhalten hat und sich für das neue Acetate

Renew Programm des italienischen Acetatproduzenten Mazzucchelli & Eastman

qualifiziert hat.

Die ISCC Plus Zertifizierung erhält man über die weltweit tätige International

Sustainability and Carbon Certification (ISCC) Organisation, die das führende

Zertifizierungssystem für die Nachhaltigkeit von Rohstoffen und Produkten sowie der

Rückverfolgbarkeit in der gesamten Lieferkette anbietet. Diese Zertifizierung ist eine

Grundvoraussetzung für die Teilnahme am Acetate Renew Programm von Eastman.

Sie ist notwendig, um die Herkunft der verwendeten Rohstoffe zu garantieren. Sie stellt

die Rückverfolgbarkeit in der gesamten Lieferkette sicher und verhindert

Greenwashing.

Herkömmliches Cellulose-Acetat wird vielfach in der Premium-Brillenindustrie

verwendet. Es ist haut- & umweltverträglich, biologisch abbaubar und

wiederverwertbar. Cellulose-Acetat ist ein Polymer natürlichen Ursprungs. Es wird aus

erneuerbaren Quellen wie bestimmten Baumsorten aus verantwortungsvoller

Forstwirtschaft und Baumwoll-Linters gewonnen. Traditionelle Plastiziermittel werden

zugesetzt, um die physikalischen Eigenschaften und die Verarbeitbarkeit zu

verbessern.

Acetate Renew ist das Ergebnis eines Eastman-Projekts, das den gesamten

Produktionszyklus umfasst. Der amerikanische Konzern, ein weltweit tätiges

Unternehmen der Spezialchemie, hat einen Weg entwickelt, durch Molekular-

Recycling von Kunststoffabfällen – wie z.B. Kosmetikverpackungen, Teppichen,

Sportkleidung mit einem hohen Plastikanteil und Acetatresten – den Rohstoff für die Herstellung von Acetatplatten zu gewinnen. Durch die Rückgewinnung von Kunststoff-Abfallstoffen erhält man ein Pulver, welches der Rohstoff für die Herstellung von

Cellulose-Acetatplatten ist. Acetate Renew bietet dieselbe Leistung wie

herkömmliches Acetat. Es ist ein Cellulose-Diacetat, welches aus 60 % biobasiertem

und 40 % zertifiziertem, recyceltem Rohstoff besteht. Im Vergleich zum traditionellen

Herstellungsprozess von Acetat ergibt sich eine signifikante Reduktion von

Treibhausgasen und Tonnen an Abfällen landen nicht auf der Müllhalde, sondern

werden in den Produktkreislauf zurückgeführt.

ANDY WOLF wird ab 2022 sukzessive auf Acetate Renew umstellen. ANDY WOLF

plant, bis Ende 2022 23% der gesamten Acetat-Kollektion aus nachhaltigem Material

zu produzieren, bis Ende 2025 sollen 75% aller Acetatfassungen aus Acetate Renew

hergestellt werden.

Foto: Andy Wolf