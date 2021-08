Die neue Alcon Experience Academy. Foto: Alcon

Die Teilnehmer der ALCON EXPERIENCE ACADEMY™ können endlich wieder live und vor Ort begrüßt werden. ALCON hat eine Terminliste mit neuen Veranstaltungen veröffentlicht. Es steht ein breites Angebot an Seminaren und WebSeminaren an den Standorten in Deutschland, Österreich und der Schweiz zur Verfügung.Und ganz neu: Das TRAINING CENTER in Aschaffenburg im neuen Gewand.

Natürlich trägt ALCON veränderten Rahmenbedingungen Rechnung und beachten bei der Durchführung der Seminare verantwortungsvoll die aktuell gültigen Sicherheits- und Hygienerichtlinien. Anmeldemöglichkeiten zu den Seminaren und WebSeminaren gibt es entweder telefonisch unter +49 (0) 6021-9010 000, per E-Mail über seminare.anmeldung@alcon.com oder online auf: https://de.myalcon.com/de/professional/resources/education/seminarprogramm-webinare/

Seminartermine der Alcon Experience AcademyTM 2021:

FIT FOR HANDLING (Zug, Schweiz) 1-tägig 06. September 2021

FIT FOR SOFT 1 (Aschaffenburg, Deutschland) 2-tägig 14. + 15. September 2021

FIT FOR SOFT 2 (Aschaffenburg, Deutschland) 2-tägig 21. + 22. September 2021

FIT FOR SOFT (Zug, Schweiz) 2- tägig 27. + 28. September 2021

FIT FOR DRY EYE (Zug, Schweiz) 1-tägig 04. Oktober 2021

FIT FOR MULTIFOCAL (Aschaffenburg, Deutschland) 1-tägig 06. Oktober 2021

FIT FOR HANDLING (Wien, Österreich) 1-tägig 07. Oktober 2021

FIT FOR MULTIFOCAL & TORIC (Wien, Österreich) 1-tägig 11. Oktober 2021

FIT FOR MULTIFOCAL & TORIC (Corminboeuf, Schweiz) 1-tägig 25. Oktober 2021

FIT FOR SOFT 3 (Aschaffenburg, Deutschland) 2-tägig 19. + 20. Oktober 2021

FIT FOR MULTIFOCAL & TORIC (Zug, Schweiz) 1-tägig 25. Oktober 2021

FIT FOR HANDLING (Aschaffenburg, Deutschland) 1-tägig 26. Oktober 2021

FIT FOR SOFT 2 (Aschaffenburg, Deutschland) 2-tägig 27. + 28. Oktober 2021

FIT FOR SOFT 3 (Aschaffenburg, Deutschland) 2-tägig 02. + 03. November 2021

FIT FOR Dry Eye (Wien, Österreich) 1-tägig 08. November 2021

FIT FOR SOFT 1 (Aschaffenburg, Deutschland) 2-tägig 09. + 10. November 2021

FIT FOR Dry Eye (Aschaffenburg, Deutschland) 1-tägig 17. November 2021

FIT FOR SOFT 2 EXTRA(Aschaffenburg, Deutschland) 3-tägig 23. – 25. November 2021

FIT FOR SOFT (Wien, Österreich) 2- tägig 23. + 24. November 2021

FIT FOR HANDLING (Aschaffenburg, Deutschland) 1-tägig 07. Dezember 2021

Die Anreise zu einem unserer Standorte ist zu weit? Oder es besteht der Wunsch sich zeitlich und örtlich unabhängig zu einzelnen Themen weiterzubilden?

Kein Problem. Hierfür bietet ALCON die digitale Teilnahme an WebSeminaren oder die Ansicht von kurzen WebTutorials in der Alcon Mediathek. In diesen kurzen Beiträgenerfahren Interessierte z.B. mehr über die Anpassung multifokaler Kontaktlinsen – bequem aus dem Geschäft oder von zu Hause.

LIVE in den WebSeminaren der Alcon Experience AcademyTM 2021:

Fakten & Mythen rund um die Kontaktlinse (online, 60 Minuten) 30. September 2021

Kontaktlinsen-Ansprache leicht gemacht (online, 60 Minuten) 14. Oktober 2021)

Compliance in der Kontaktlinse (online, 60 Minuten) 4. November 2021

