Foto: evil eye

Du willst hoch hinauf – der Sonne, Wind und Wetter zum Trotz, du willst Hindernisse überwinden und jeden noch so steilen Hang erklimmen? Du liebst es, mit Berg und Natur Eins zu werden? Damit dir dabei nichts im Weg steht, hat der österreichische Sportbrillenspezialist evil eye eine neue, revolutionäre Alpinsportbrille für dich parat: die elate.o pro. In Zusammenarbeit mit bekannten Bergsportathleten ist eine Outdoorbrille entstanden, die auch den höchsten Ansprüchen gerecht wird. Durch die einzigartige Konstruktionsweise und der vielseitigen Ausstattung, inklusive einem Nasenschutz, bietet die elate.o pro Bergsportlern im hochalpinem Gelände bei jedem Wetter optimale Sicht und besten Schutz – selbst in extremen Situationen

Eine hochwertige Sportbrille ist am Berg und speziell im Hochgebirge unerlässlich. Je höher es hinauf geht, umso wichtiger ist der Schutz vor schädlicher UV-Strahlung und extremen Witterungsbedingungen. Das weiß auch Roger Schäli, Schweizer Profi-Alpinist: „Der Schutz meiner Augen vor Wind, Schnee und Kälte ist speziell bei anspruchsvollen Touren und Expeditionen extrem wichtig. Die elate.o pro ist sehr leicht und daher kaum spürbar. Dank des VARiO Filters habe ich den ganzen Tag perfekte Sicht und Schutz, egal ob bei Sonne oder Schnee. Für mich ist die elate.o pro ein absolutes Muss am Berg, aber auch im Tal.“

Technisches Kernstück der elate.o pro ist das abnehmbare face- fit foam pad, das bei Bedarf einfach und rasch auf der Innenseite des Rahmens eingesetzt werden kann. Die weiche Schaumstoffauflage sorgt dafür, dass die Sportbrille perfekt am Gesicht aufliegt und bietet optimalen Blendschutz. Sie hält Feuchtigkeit oder kalte Luft, selbst bei extremen Temperaturen und starken Niederschlägen, vom Auge fern. Ein durchdachtes Ventilationssystem verringert das Beschlagen der Filter und garantiert somit optimale Sicht.

elate.o pro . Foto: Evil eye

Die elate.o pro wird aus dem äußerst leichten, flexiblen sowie temperaturbeständigen PPX® Material gefertigt. Durch die starke Krümmung (8-Base) der elate.o pro werden die Augen optimal umschlossen und vor äußeren Einflüßen geschützt. Die Bügel sind in drei Positionen verstellbar und können perfekt auf die individuelle Kopfform angepasst werden. Auch die Nasenauflage kann in zwei Stufen verstellt und der Nasenform angepasst werden. Eine einzigartige Struktur an den Bügelenden sowie das mitgelieferte Kopfband sorgen für einen sicheren und rutschfesten Sitz der Sportbrille.

Für einen zusätzlichen Schutz vor Sonne oder Kälte besteht die Möglichkeit, den im Lieferumfang enthaltenen Nasenschutz zu verwenden. Er besteht aus weichem und flexiblem Silikon, ist mit zusätzlichen Belüftungsschlitzen versehen und kann schnell und einfach auf der Nasenauflage montiert werden.

Ausgestattet mit der high-end Filtertechnologie LST® sorgt die elate.o pro jederzeit für einwandfreie Sicht, 100%igen UV-A, B und C-Schutz inklusive! LST® verstärkt Kontraste, um die Umgebung und eventuelle Hindernisse präzise und rasch wahrnehmen zu können. Zudem gleicht LST® extreme Lichtschwankungen aus und filtert gefährliche Lichtwellen bis 400 Nanometer (UV400). Auf diese Weise wird einem Ermüden der Augen entgegengewirkt und die Konzentrationsfähigkeit erhöht. Für konstant gutes Sehen selbst bei diffusem Licht.

Um auch Brillenträgern am Berg den vollen Durchblick zu garantieren, bietet evil eye verschiedene Möglichkeiten an, die elate.o pro mit der passenden Sehstärke zu versehen.

Die elate.o pro wird ab September in vier Farben angeboten und ist in zwei unterschiedlichen Größen (S und L) erhältlich.

