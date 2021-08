Marco Buglowski (50) ist der neue Geschäftsführer von EGS-OPTIK.

Bei der bekannten Einkaufs- und Marketing-Gruppe EGS-OPTIK bahnt sich zum 1.9.2021 ein Wechsel in der Geschäftsführung an. Der Gründer und langjährige Geschäftsführer Eckart Scheere (65) zieht sich aus Altersgründen aus seinem Tätigkeitsbereich zurück, bleibt aber als Gesellschafter und Berater weiterhin der EGS-Optik verbunden.

Herr Marco Buglowski (50), der selbst Inhaber eines Augenoptik Fachgeschäftes in Schwaikheim ist und seit über 26 Jahren einschlägig in der Augen-Optik/Kontaktlinsenbranche bekannt ist, wird die Nachfolge antreten.

„Wir freuen uns sehr und begrüßen den frischen Wind, den Marco Buglowski in seiner neuen Tätigkeit als geschäftsführender Kollege den EGS-OPTIK Mitgliederbetrieben zur Verfügung stellen wird“, so Ralf Schulte, Geschäftsführender Gesellschafter der EGS-OPTIK GmbH.

„Marco Buglowski ist ein absoluter Profi, wenn es um Partnerschaften und Kundenzufriedenheit geht. Er war zuletzt sehr erfolgreich für 5 1/2 Jahre als Head of Key Account bei Menicon und zuvor über 9 Jahre bei Sauflon und 1 Jahr bei Cooper Vision, beides als Key Account, tätig“, so Ralf Schulte weiter.

Damit ist sichergestellt, dass die EGS-Optik auch in Zukunft eine große, innovative und attraktive Einkaufsgruppe im Bereich Augenoptik darstellt.

Text von EGS.