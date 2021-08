Freut sich über die Premium-Partnerschaft zwischen Optics Network und IAS: Optics Network-Geschäftsführer Ralf Mackensen

Foto: Optics Network

Vor dem Hintergrund steigenden Interesses vieler Augenoptiker an dem Bereich Hörakustik hat Optics Network eine enge Partnerschaft mit der Einkaufsgemeinschaft Individual Akustiker Service GmbH vereinbart.

Ratingen, im August 2021. Immer mehr Augenoptiker beschäftigen sich mit dem lukrativen zweiten Umsatz-Standbein Hörakustik. Um den Einstieg für seine Partner so effektiv und einfach wie möglich zu machen, arbeitet die Ratinger Kooperation Optics Network (ON) ab sofort in einer exklusiven Partnerschaft mit der führenden Akustik-Gemeinschaft Individual Akustiker Service GmbH (IAS) mit Sitz im niederrheinischen Kevelaer zusammen.

So verfügen ON-Mitglieder jetzt nicht nur über die für eine reine Einkaufsgemeinschaft typischen Dienstleistungen. Zusätzlich stehen bei der IAS, die mehr als 40 Jahre Erfahrung im Bereich Hörakustik hat, Differenzierungsmarketing, Schulung und Ladenbau, aber auch gerade die Begleitung bei Neugründungen im Leistungs-Fokus.

Nicht nur der hohe Qualitätsanspruch beim Produkt- und Dienstleistungsangebot für die Mitglieder ist den beiden neuen Partnern gemein. Vielmehr geht es im Kern gerade auch um die Profilierung des inhabergeführten Fachbetriebs. Dazu erklärt Jürgen Leisten (53), Geschäftsführender Gesellschafter der IAS: „Bei dieser Zusammenarbeit gewinnen beide Partner. Gemeinsam stärken wir den Gedanken der Gemeinschaft von inhabergeführten Fachgeschäften. So können wir zukünftig unsere umfangreichen Dienstleistungen gegenseitig auch Hybrid-Betrieben im Bereich der Optik- oder Hörakustik empfehlen, um die Bekanntheit und die Marke des Fachbetriebs vor Ort weiter auszubauen”.

Und ON-Geschäftsführer Ralf Mackensen (60) resümiert: „Immer mehr ON-Partner beschäftigen sich mit dem Bereich Hörakustik. Deshalb war es für uns an der Zeit, entsprechende Leistungen anzubieten. Vor dem Hintergrund der sehr guten Erfahrungen in der Kooperation mit SEHENSWERT freue ich mich deshalb ganz besonders auf die Premium-Gemeinschaft zwischen IAS und Optics Network. Ich bin mir sicher: Das ist der Start eines Erfolgsmodells“.

Text von Optics Network.