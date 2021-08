Foto: NIRVAN JAVAN

Der einzigartige Charakter der Windy City stand erneut Modell und gab die Inspiration für weitere, elegante Edelstahl Brillen. NIRVAN JAVAN setzt somit seine stilistische Weltreise fort und erweitert die Chicago Kollektion um sechs weitere Modelle in je drei Farben.

Angeregt von der modernen Eleganz Chicagos, verwandelte der Designer Nirvan Javan frische Eindrücke der Stadt in neue Modelle. Die einzigartige Skyline, das endlose Schienensystem und das besondere Verständnis für Kunst und Musik fliessen allesamt in die Formwelten der CHICAGO Modelle ein. So können die in der Sonne schimmernden Häuserfassaden, und einmaligen Kunstwerke wie das Cloud Gate, in der Form, aber auch Farbe der Fassungen wiederentdeckt werden. In SILBER, SCHWARZ und ROSÉ GOLD verkörpern die Brillen also die unverkennbare, urbane Schönheit Chicagos.

Foto: NIRVAN JAVAN

Im selben retro-, puristischen Geist wie die vorherigen Modelle wurden drei optische und drei Sonnenbrillen der Chicago Kollektion hinzugefügt. Dank der shiny brush Verarbeitungsmethode erstrahlen die Fassungen, als würde sich die Sonne in den Fenstern der Chicagoer Skyline spiegeln. Zudem verleihen die Brillen dank ihrer rückenverspiegelten, phototronic Gläser dem Träger die Gelassenheit, wie man sie von der Stadt des Jazz und Kunst erwartet. Der elegante Charakter der Edelstahlfassungen wird durch hochqualitative Titan Nasenpads abgerundet und spiegelt ein weiteres Mal den hohen Qualitäts- und Präzisionsstandart NIRVAN JAVANS wieder.

Text: NIRVAN JAVAN