Symbolfoto: Adobe Stock / Pixel-shot

Blind durch die Republik reisen mit der Meta-App: Der Deutsche Blinden- und Sehbehindertenverband e. V. (DBSV) und die RTB GmbH & Co. KG haben ein neues Unternehmen gegründet. „Mit der SMS – Smart Mobility Services GmbH möchten wir die Unterstützung blinder und sehbehinderter Menschen im Mobilitätsbereich revolutionieren“, sagt DBSV-Präsident Klaus Hahn.

Wenn Menschen mit Seheinschränkung von A nach B unterwegs sind, stehen sie vor zahlreichen Herausforderungen – wie finde ich heraus, welche Buslinie da gerade angekommen ist, von welchem Gleis mein ICE fährt und wo der Aufzug steckt, den ich suche? Zwar gibt es eine Vielzahl von Apps, um die Betroffenen zu unterstützen, aber das Problem ist genau das: die Vielzahl! Woher sollen Betroffene wissen, welche blinden- und sehbehindertengerechten Einrichtungen angeboten werden und welche App wann zu öffnen ist, um optimale Unterstützung zu erhalten?

Der DBSV arbeitet deshalb gemeinsam mit der RTB GmbH & Co. KG an einer App, die viele App-basierte Insel-Lösungen im Mobilitätsbereich zusammenführt. Nähert man sich mit dieser Meta-App beispielsweise einem öffentlichen Gebäude mit einem Signalgeber am Eingang, dann wird dieser automatisch aktiviert, so dass man den Eingang leichter findet. Die Meta-App wird das Auffinden von Aufzügen, Lichtsignalanlagen und Infopunkten für die Indoor Navigation unterstützen und an entsprechend ausgestatteten Baustellen soll ein automatischer Warnhinweis ausgelöst werden. Unter Führung des DBSV entstand zudem ein Netzwerk von Herstellern und Organisationen, das gemeinsam mit dem Verband App-basierte Mobilitätslösungen entwickelt, die mit der Meta-App kompatibel sind. Die SMS – Smart Mobility Services GmbH soll aber nicht nur Anbieter der neuartigen App sein, sondern auch zahlreiche damit verbundene Services übernehmen. So ist beispielsweise eine Hotline geplant, mit der blinde Menschen beim Einrichten und Nutzen der App unterstützt werden.

Text von DBSV.