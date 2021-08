Bild: Brille &Co.

Das Live-Event der Brille & Co startet startet am 18. und 19. September in Dortmund mit internationalen Ausstellern und neuem Programm in den Messeherbst. Als eine der ersten augenoptischen Fachmessen seit dem Lockdown Anfang 2020 bietet die Brille & Co allen Fachbesuchern die Möglichkeit, sich persönlich über die neusten Trends und Innovationen der Branche auszutauschen und Produkte zu ordern.

Zusätzlich zum Live-Event wird der Branchen-Treffpunkt in diesem Jahr um einige Programm-Highlights erweitert: Während der gesamten Messelaufzeit sorgt ein detailliertes Hygiene- und Infektionsschutzkonzept für die größtmögliche Sicherheit aller Beteiligten, sodass sich diese voll und ganz auf den Erfolg ihres Geschäfts konzentrieren können. Zahlreiche Aussteller der Brille & Co 2020 haben sich für 2021 angemeldet und freuen sich, ebenso wie internationale Neuaussteller, auf die Möglichkeit eines persönlichen Austauschs.

Dortmund, 03.08.2021 – Vom 18. bis 19. September öffnet die Brille & Co der Branche ihre Tore und bringt in der Messe Dortmund Aussteller und Fachbesucher endlich wieder live zusammen. Austauschen, Netzwerken, Ordern und Informieren: Das Fachformat Brille & Co hat sich in über zehn Jahren zu der bedeutendsten Informations- und Handelsplattform der Optikbranche zentral im Herzen von NRW entwickelt. Das Messeteam steckt aktuell in den finalen Gesprächen mit potentiellen Ausstellern. Dabei haben bereits jetzt rund 90 Prozent der Aussteller 2020 einen Stand auf der Brille & Co 2021 gebucht – auch neue internationale Aussteller heißt die Brille & Co in diesem Jahr willkommen. Zudem präsentiert die Augenoptik-Fachmesse erstmalig eine „Stage“ mit Rednern und Talk-Runden von und mit der Branche. Ein weiteres Highlight: eine Sonderschau mit aktuellen Top-Modellen ist in Planung.

Alle wichtigen Informationen, Updates und Entwicklungen rund um das neue Programm, Top-Marken und Messe-News gibt es zu jederzeit und aktuell auf der Messewebseite, LinkedIn, Facebook, Instagram oder direkt per Newsletter. Zudem bietet die neue digitale Plattform der Brille & Co 24/7 spannende Insights zu den Ausstellern 2021, ihren Produkt-Highlights und Unternehmens-News sowie interessante Fachbeiträge rund um die Optikbranche.

Tickets für das Live-Event im September gibt es im Ticketshop auf www.brille-und-co.de/tickets. Fachbesucher bekommen kostenlosen Zugang zur Messe. Vor Betreten der Veranstaltungsfläche muss ein Nachweis im Sinne der 3-G-Regeln (getestet, geimpft und genesen) erfolgen.

Text von Brille & Co.