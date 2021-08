Foto: Shamir

Metaform ermöglicht die Herstellung einer neuen Art von Brillenglas, die es derzeit so auf dem Markt noch nicht gibt – eine Veredelung für alle Brillengläser, in jedem Index, mit einer Reihe von Varianten in einem einzigartigen Herstellungsprozess. Nach jahrelanger Forschung und gemeinsamer Entwicklung mit Satisloh® ist Shamir stolz darauf, Metaform zu präsentieren: die neue Nano-Struktur-Fertigungstechnologie für Brillengläser, die eine neue Kategorie von Hochleistungs-Brillengläsern repräsentieren, die mit allen optischen und physikalischen Eigenschaften und Beschichtungen ausgestattet sind.

In einer Welt voller vorher nie dagewesener Auswahlmöglichkeiten, ertappen wir uns oft dabei, dass wir Sicherheit gegen Ästhetik, schnellen Service gegen hohe Qualität etc. eintauschen. All die neuesten Technologien haben uns dazu gebracht, unsicher zu werden, wenn es darum geht, Kompromisse einzugehen, und das gilt besonders, wenn es um Brillengläser geht. Die Metaform-Technologie antwortet auf dieses Bedürfnis mit einem neuen Typ Brillengläser, der extrem resistent, unglaublich dünn, superleicht und mit allen wichtigen Vergütungen beschichtet ist – und das ohne Kompromisse einzugehen.

Das Metaform-Logo. Foto: Shamir

Die Metaform-Technologie schafft eine neue Art von Brillenglas, durch Verschmelzung mit einer multifunktionellen Preform™-Schicht, die eine Reihe von optischen und physikalischen Eigenschaften kombiniert und in einem umweltfreundlichen Thermoform-Verfahren mit jedem beliebigen Brillenglas verbindet. Preform™ besteht aus einer superresistente optischen Hochleistungs-Folie, die aufgrund ihrer Stoßfestigkeit auch von der Automobil-, Luft- und Raumfahrtindustrie, einschließlich der NASA, verwendet wird – und so die Produktion von dünneren und leichteren Brillengläsern ermöglicht.

Diese Technologie macht Brillengläser mit einem Schritt extrem leistungsstark und robust. Das Ergebnis ist ein neues Brillenglas, das bis zu 18-mal widerstandsfähiger ist als die FDA-Standardanforderung und bis zu 40 % dünner und leichter als herkömmliche Brillengläser (bei Minusgläsern) mit einer Standard-Beschichtung.

Yagen Moshe, CEO von Shamir Optical Industry, sagt: “Die optische Industrie hat vor einigen Jahren mit der Einführung der Freiform-Technologie eine Revolution erlebt, und wir sind stolz darauf, mit Metaform der Welt die nächste technologische Revolution im Bereich der Augenoptik zu präsentieren und die Grenzen des bisher Möglichen in der Herstellung von Brillengläsern zu überwinden.” Er fügt hinzu: “Shamir war schon immer dafür bekannt, Kundenerfahrungen mit neuen Innovationen zu revolutionieren. Mit der Metaform-Technologie gehen wir sogar noch einen Schritt weiter als bisher und verwenden spezielle Materialien und Algorithmen, die eine schnellere Produktion, eine stabil hohe Qualität und eine noch klarere Sicht gewährleisten.”

Darüber hinaus ist der Metaform-Produktionsprozess bis zu 80 % energieeffizienter als viele der Alternativen und verbraucht nur sehr wenig Wasser, Chemikalien und Energie, was den kleinstmöglichen ökologischen Fußabdruck hinterlässt und die Auswirkungen auf die Umwelt minimiert.

Metaform wird in Portugal eingeführt, gefolgt von Italien, Kanada, Israel und den restlichen Shamir-Standorten weltweit.

Shamir ist stolz darauf, die optische Industrie mit dieser neuesten Innovation anzuführen, speziell entwickelt um die leistungsfähigsten Brillengläser für diejenigen anzubieten, die ihre Sehleistung mit der neuesten Technologie korrigieren wollen bzw. müssen – und das ganz ohne Kompromisse. Da dies als die technologische Plattform der Zukunft angesehen wird, werden im Laufe der Zeit weitere Varianten folgen. Mehr unter https://shamir.de/.

Text von Shamir.