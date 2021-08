Foto: Koberg&Tente

Heiner Tente, langjähriger Geschäftsführer der Koberg & Tente GmbH & Co. KG ist am 25. Juli 2021 nach längerer Krankheit, aber trotzdem unerwartet verstorben. Dies gab Koberg & Tente in einer Mitteilung bekannt.

Der gelernte Diplom-Kaufmann trat 1974 in die Geschäftsleitung der Firma Koberg & Tente ein. Nach der Gründergeneration mit Heinz Koberg und Ludwig Tente hat Heiner Tente viele Jahre das Bild von Koberg & Tente in der Öffentlichkeit geprägt und darüber hinaus die Interessen der Augenoptik in Verbänden und Arbeitskreisen vertreten. In seine Zeit als Geschäftsführer fallen viele wesentliche Entscheidungen, die die Firma Koberg & Tente zukunftsfähig gemacht und ihre heutige Position in der Augenoptik ermöglicht haben. Seine Menschlichkeit und seine soziale Verantwortung hat Koberg & Tente die Richtung gewiesen.

Die Firma Koberg & Tente wird Heiner Tente immer ein ehrendes Andenken erweisen.

Spectaris schrieb folgenden Nachruf:

Wir trauern um Heiner Tente (Koberg & Tente) und sind so dankbar für sein Wirken

Die SPECTARIS-Familie trauert um Heiner Tente, den langjähriger Geschäftsführer unseres Münsteraner Mitglieds Koberg & Tente, der am vergangenen Sonntag nach längerer Krankheit, aber trotzdem unerwartet, im Alter von 76 Jahren verstorben ist. Heiner Tente hat sich als Leiter verschiedener Arbeitskreise in den ersten beiden Jahrzehnten dieses Jahrhunderts bei uns im Fachverband Augenoptik große Verdienste erworben. Im Jahr 2001 war er es – federführend für die Gruppe –, der die augenoptischen Großhändler des damaligen Deutschen Groß- und Außenhandels (DGA) in den Industrieverband SPECTARIS integrierte. Ein Kreis, der sich in den folgenden Jahren äußerst aktiv in das Verbandsgeschehen einbrachte. Über zehn Jahre leitete Heiner Tente den Augenoptik-Arbeitskreis Marketing und Vertrieb bei SPECTARIS, in dem alle Produktgruppen der Augenoptik zusammen kamen. Viele Jahre war er auch Obmann des DIN-Ausschusses Brillenfassungen. In erster Linie deshalb, weil sich niemand fand, der diese so wichtige, aber trockene Aufgabe übernehmen wollte. „Einer muss ja machen“, pflegte Heiner Tente dann immer zu sagen, um sich sogleich in wieder neuen, fremden Stoff einzuarbeiten. Er war einer, der immer die Interessen der gesamten Gruppe im Auge hatte und sorgsam darauf achtete, auch wirklich alle abzuholen. Schon von weitem freute er sich auf Messen, wenn sich bekannte Gesichter näherten. Einen Spaß hatte er dann immer auf den Lippen und freute sich mit über das Wohlbefinden in den anderen Unternehmen oder im privaten Bereich. Heiner Tente war branchenweit bekannt und geschätzt für seine soziale Art und Verantwortung, für seine Kunst des Brückenbauens, seine Bescheidenheit, aber auch die Art und Weise, wie er seine eigenes Unternehmen erfolgreich weiter entwickelte und die Führung frühzeitig mit seinem Sohn Frank teilte und später übergab. Frank ist eines von vier Kindern des Familienmenschen. Wir trauern sehr mit der Familie, allen Angehörigen und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Mit einem Lächeln schicken wir einen äußerst dankbaren Gruß hoch gen Himmel.

Texte: Koberg & Tente und Spectaris