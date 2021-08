Foto: Johnson&Johnson

Johnson & Johnson Vision erweitert sein Angebot für Menschen mit Presbyopie: Das jüngste Mitglied der ACUVUE® OASYS Familie sorgt für scharfes, klares und zuverlässiges Sehen über alle Entfernungen.1 Die 2-Wochen-Austauschlinse wurde für eine außergewöhnliche Sehleistung und einen präziseren Sitz entwickelt.∞2

ACUVUE® OASYS MULTIFOCAL mit PUPILLENOPTIMIERTEM DESIGN, die neue Kontaktlinsen-Innovation für Menschen mit Alterssichtigkeit, ist ab dem 1. September in Österreich und Deutschland erhältlich. Das hat der Hersteller Johnson & Johnson Vision, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Augengesundheit und Teil der Johnson & Johnson Medical Devices Companies*, bekannt gegeben.

ACUVUE® OASYS MULTIFOCAL mit PUPILLENOPTIMIERTEN DESIGN basiert auf der ACUVUE® OASYS 2-Wochen-Plattform, die in punkto Komfort in 25 klinischen Studien§ nicht übertroffen wurde. Die wiederverwendbare multifokale Kontaktlinse ist auf eine außergewöhnliche Sehleistung und exzellenten Tragekomfort ausgelegt. Dafür vereint sie gleich mehrere innovative Technologien: PUPILLENOPTIMIERTES DESIGN, Hybrides Rückflächendesign und einen patentierten integrierten Benetzungswirkstoff.1

ACUVUE® OASYS MULTIFOCAL verfügt über die gleiche PUPILLENOPTIMIERTE DESIGN-Technologie wie 1-DAY ACUVUE® MOIST MULTIFOCAL, die meistverkaufte multifokale Kontaktlinse der Welt¥, die für scharfes und zuverlässiges Sehen in allen Entfernungen entwickelt wurde. Sie bietet eine Berücksichtigung der unterschiedlichen Pupillengrößen von sowohl Fehlsichtigkeit also auch Additionen und damit eine Parameteroptimierung von 100 Prozent; beim führenden Wettbewerber sind es dagegen weniger als zwei Prozent.×1 Menschen mit Presbyopie können mit ACUVUE® OASYS MULTIFOCAL Objekte in der Ferne, in der Nähe und im Zwischenbereich klar sehen.3

„ACUVUE® OASYS MULTIFOCAL bringt eine lang erwartete Lösung für Menschen mit Presbyopie, die wiederverwendbare Kontaktlinsen tragen möchten und sich ein kontinuierliches, klares und komfortables Sehen über alle Entfernungen wünschen“, erklärt Katja Schmelzing, General Manager Johnson & Johnson Vision Deutschland/Österreich. „Deshalb freuen wir uns, diese Kontaktlinse nun Kontaktlinsenspezialisten und ihren Kunden in Österreich und Deutschland anbieten zu können.“

Weltweit sind 1,9 Milliarden Menschen von Alterssichtigkeit (Presbyopie) betroffen4, also vom allmählichen Verlust der Fähigkeit der Augen, sich auf nahe Objekte einzustellen. Die Forschung zeigt, dass viele von ihnen zwar die Symptome bemerken, jedoch nicht sofort einen Augenspezialisten aufsuchen. Bei einer Umfrage zum Thema Alterssichtigkeit und Prokrastination haben 28 Prozent der befragten Deutschen angegeben, dass sie den Besuch beim Optiker aufschieben. 83 Prozent der Befragten haben eingeräumt, dass sie die Alterssichtigkeit kompensieren müssen, indem sie z.B. ihr Telefon oder andere Gegenstände zum Lesen weiter weghalten.5

„Wir freuen uns, unseren presbyopen Kunden die neue ACUVUE® OASYS MULTIFOCAL als Austauschlinse anbieten zu können. Wir sind begeistert von der einfachen Anpassung, dem hohen Tragekomfort und einem überragenden Erfolg von über 90 Prozent. Was wir als sehr hilfreich erachten, ist der selbsterklärende und einfach zu nutzende Anpassleitfaden, den wir sehr gerne in der digitalen Version nutzen. Somit finden wir schnell die beste Kontaktlinse für jede Kundin und jeden Kunden“, unterstreicht Stefan Schüssler, Kontaktlinsenspezialist bei Amon & Sebold, Aschaffenburg.

Das ACUVUE® MULTIFOCAL Portfolio, bestehend aus der 1-DAY ACUVUE® MOIST MULTIFOCAL und der neuen ACUVUE® OASYS MULTIFOCAL, bietet in beiden Modalitäten den gleichen Stärkenbereich und Anpassprozess, so dass Kontaktlinsenspezialisten ihren Kunden eine passgenaue individuelle Lösung anbieten können.∞1 Um schnell und einfach die optimalen Probelinsen für ihre Kunden zu finden, können sie auch den ACUVUE® MULTIFOCAL Rechner (www.jnjvisioncare.de/5minfit) für eine mühelose Anpassung nutzen.

Text von Johnson&Johnson.

