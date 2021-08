Alle Fotos von adidas / Marcolin

adidas Sport startet in die Zukunft der Brillenherstellung mit seinen 3D-Gestellen, die in Partnerschaft mit Marcolin gefertigt werden.

Aus der DNA von adidas, die sich durch die ständige Suche nach Formen und Materialien mit höchstem Qualitätsanspruch auszeichnet, entstand ein Gestell, das dank modernster Technologien die Entwicklung im Brillenbereich nachhaltig prägen wird.

3D CMPT ist der Name des neuen, in limitierter Edition aufgelegten Brillengestells, das adidas Sport eyewear entwickelt hat, um bei Design und Komfort über die Grenzen hinauszuwachsen und das Fundament für künftige Maßstäbe bei Ästhetik und Funktionalität zu legen.

Das Gestell 3D CMPT wurde mit einer neuen Generation von 3D-Druckern produziert und besitzt eine flexible Nylonstruktur, deren gesamte Oberfläche einen gummierten Effekt durch eine Spezialbeschichtung aufweist.

Das in einem Stück gefertigte Gestell wiegt nur 20 Gramm und ist mit einem verspiegelten sphärischen Linsenschutz ausgestattet. Mit dem rutschsicheren Kontaktpunkten auf Nasenpads und Bügelenden bietet das Gestell komfortablen Sitz und garantiert Stabilität und Dynamik bei jeder Art von sportlicher Betätigung oder Wettkampf.

Das dynamische Verhalten des Individuums beim Sport und im Alltag erfordert große Aufmerksamkeit für Details. Diese Aufmerksamkeit und Sorgfalt finden ihren Ausdruck in neuen Formen, Gewichten und Volumen für Sonnenbrillen, die für Spiel und Wettbewerb entwickelt wurden.

Das Gestell 3D CMPT von adidas Sport eröffnet einen neuen Dialog mit Profisportlern und schafft eine neue Chance für innovative Vorreiter.

Die Sonnenbrille 3D CMPT wurde in einer beschränkten Stückzahl von 150 Exemplaren aufgelegt und ist exklusiv auf adidas.com während der Members Week ab dem 23. August 2021 verfügbar.

Text von Marcolin.