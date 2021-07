Symbolfoto: Adobe Stock / mpix-foto

optoVision will seine von der Flutkatastrophe betroffenen Geschäftspartner mit individuellen Maßnahmen

bestmöglich unterstützen. In einer Mitteilung schreibt Geschäftsführer Axel Kellersmann:

„Wie alle sind wir bei optoVision von den Bildern, die uns aus den Überflutungsgebieten

erreicht haben, entsetzt und schockiert. Wir möchten allen Betroffenen unsere vollkommene

Anteilnahme aussprechen und wünschen uns sehr, dass die medial zugesagten Hilfen

schnell ankommen werden, wohlwissend, dass diese bei weitem nicht alle Wunden werden

heilen können. Unseren Geschäftspartnern in den betroffenen Regionen möchten wir auf

diesem Wege auch gerne unsere volle Unterstützung zusagen. Aufgrund der teils schweren

Zerstörungen der Infrastruktur ist ein telefonischer wie postalischer Kontakt derzeit nicht

immer möglich. Von daher bitten wir alle unsere Partner, die von den verheerenden

Naturgewalten betroffen sind uns wissen zu lassen, ob und wie wir Ihnen helfen können. Wir

werden alles in unserer Macht Stehende tun, um Sie mit individuellen Maßnahmen

bestmöglich zu unterstützen. Kontaktieren Sie dafür bitte Ihren Ansprechpartner im

Außendienst oder unser Team im Service-Center, wenn dies wieder möglich ist. Unabhängig

davon werden wir auch weiter versuchen, mit Ihnen wieder in Kontakt zu treten.“ Axel

Kellersmann, Geschäftsführer optoVision.

Über optoVision®

Im Jahr 1979 gegründet und mit Sitz im südhessischen Langen bei Frankfurt, gehört

optoVision® zu den führenden Spezialisten in der Brillenglasherstellung. Mehr als 400

Mitarbeiter entwickeln und fertigen mit modernster Präzisionstechnik über zwei Millionen

Brillengläser pro Jahr, vom Einstärken- bis zum individuellen Gleitsichtglas. „Made in

Germany“ steht dabei für deutsche Markenqualität ebenso wie für technische Innovationen,

Nachhaltigkeit und hochqualifizierte Mitarbeiter.

Text von optoVision.

Auch CooperVision und Rupp+Hubrach haben Hilfe für betroffene Partneroptiker angekündigt.