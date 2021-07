Foto: Salvatore Ferragamo

Seit ihren Anfängen ist der innovative und kreative Einsatz von Materialien ein konstantes Merkmal von Salvatore Ferragamo, wobei die Umweltauswirkungen ihrer Aktivitäten und Produkte immer mehr Beachtung finden, da die Marke ihr Engagement für eine immer nachhaltigere Entwicklung leidenschaftlich verfolgt.

Ein weiterer Beweis dafür ist die kürzliche Einführung der Earth Top Handle Tasche und der F-80 Skeleton Sustainable Uhr am Welttag der Erde 2021. Und dann ist da noch das Debüt der Sustainable Thinking Plattform, die auf ferragamo.com zugänglich ist, mit thematischen News-Artikeln, die einen tieferen Einblick in eine rundum nachhaltige Denkweise geben.Ferragamos Umweltverantwortung umfasst nun auch das Brillenuniversum der Marke mit dem Debüt der Responsible Eyewear Collection Damen-Sonnenbrillenlinie: zwei neue Modelle in insgesamt sieben verschiedenen Farben, mit Rahmen aus Acetate Renew™ und BioRay-Gläsern; recycelte und erneuerbare Materialien mit unvergleichlicher Qualität, die einen geringeren Einfluss auf den Planeten haben.

Foto: Salvatore Ferragamo

Die Responsible Eyewear-Linie wird in Zukunft um zwei Modelle von Korrektionsbrillen erweitert werden. Dank einer Vereinbarung zwischen Eastman und Marchon ist Ferragamo die erste Marke, die Acetate Renew™ auf den Markt bringt, eine Acetatart, die aus einer Mischung aus biobasiertem Kunststoff, der aus Holzzellstoff aus nachhaltigen Quellen gewonnen wird, und recycelten Materialien, die aus industriellen Prozessen zurückgewonnen werden, besteht. Die getönten BioRay-Gläser werden derweil aus biobasiertem Kunststoff hergestellt, der aus Rizinusöl gewonnen wird. Biobasierte Kunststoffe werden aus erneuerbaren Pflanzenmaterialien hergestellt und reduzieren den Einsatz von biologisch nicht abbaubarem und endlichem Öl. Die Responsible Eyewear Collection repräsentiert das Beste des Ferragamo-Stils: Aus modernsten Materialien gefertigt, bestechen die Brillen mit ihren übergroßen und dennoch extrem leichten Fassungen durch zeitlose Ausstrahlung, Farbeffekte und exklusive Details. Die Brillen der Responsible Eyewear Collection werden in einer speziellen Verpackung geliefert, die ebenfalls verantwortungsbewusst ist: Das äußere Etui besteht aus einer Mischung aus Leinen und Baumwolle, beides erneuerbare, biologisch abbaubare Naturfasern, während das Innenfutter aus zertifiziertem Polyester besteht, das aus Recyclingmaterial gewonnen wird.

Die Sonnenbrillen der Responsible Eyewear Collection werden ab Ende Juni 2021 weltweit exklusiv in Ferragamo-Boutiquen und auf ferragamo.com erhältlich sein. Ab September wird die Kollektion auch über den Fachhandel erhältlich sein. SF1022S – mit ihrer runden Oversize-Cat-Eye-Form zeichnet sich diese Sonnenbrille durch raffinierte Details aus. Der Gancini-Print der Marke und das Ferragamo-Logo heben sich auf den breiten Bügeln ab und verleihen der Brille mit ihrer gold- und roségoldfarbenen Lackierung mit Emaille-Effekt einen Vintage-Touch. Erhältlich in (001) Schwarz, (103) Elfenbein, (214) Schildpatt und (603) Burgund.SF1023S – diese rechteckige Sonnenbrille überzeugt mit ihrer Oversize-Silhouette, den kühnen Linien und den getönten Gläsern durch zeitlosen Charme. Der Gancini-Print und das klassische Ferragamo-Logo zieren die Bügel, die mit Emaille-Effekt in Goldmetallic und Roségold lackiert sind. Erhältlich in (001) Schwarz, (103) Elfenbein und (214) Tortoiseshell.

Text von Salvatore Ferragamo.