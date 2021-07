Apollofiliale. Foto: Apollo

Seit Kurzem gelten neue Vorschriften für Kontaktlinsen, Brillen und Hörgeräte in der

Europäischen Union. Apollo hat sich die Einhaltung dieser Vorgaben von

unabhängiger Stelle bescheinigen lassen und ist ab sofort sogar ISO-13485-

zertifiziert. Mit der neuen EU-Verordnung über Medizinprodukte (MDR)

erhöht sich die Sicherheit und Qualität der Produkte.

Grünes Licht vom TÜV

Apollo hat die Abläufe und Standards in den Filialen und in der Dienstleistungszentrale und

Fertigung frühzeitig an die neuen gesetzlichen Anforderungen angepasst. Um hier auf

Nummer sicher zu gehen, hat sich Apollo freiwillig von unabhängiger Stelle dazu prüfen

lassen. Das Ergebnis: TÜV Süd hat Apollos Qualitätsmanagementsystem nach der Norm

ISO 13485:2016 zertifiziert.

„Kompetenz ist einer unserer entscheidenden Markenwerte – immer einhergehend mit

einem hohen Anspruch an Qualität und nur einem Ziel: unsere Kundinnen und Kunden zu

begeistern. Dass wir diesem Anspruch mit Bravour gerecht werden, bescheinigt uns nach

eingehender Prüfung der TÜV. Wir erfüllen damit nicht nur die Vorgaben der europäischen

Medizinprodukte-Verordnung, sondern leisten einen großen Beitrag hin zu einem

kontinuierlichen Qualitätsmanagementprozess, der auch in Zukunft sicherstellen wird, dass

wir beste Qualität bieten“, sagt Apollo CEO Dr. Jörg Ehmer.

Text von Apollo.