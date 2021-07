Modell aus der aktuellen Sommerkollektion von ELLE Eyewear. Foto: Charmant



Als weltweit führender Hersteller und Designer in der Optikbranche ist die CHARMANT Group stolz, bekannt geben zu dürfen, dass die langjährige Zusammenarbeit mit der französischen Mode- und Lifestyle-Marke ELLE um weitere fünf Jahre verlängert wird.

Mit der Lizenzverlängerung feiern die beiden Marken das 25-jährige Jubiläum ihrer erfolgreichen internationalen Zusammenarbeit. Im Jahr 1996 wurde die CHARMANT Group erstmals mit der Kreation und Vermarktung von ELLE-Fassungen beauftragt und konnte diese seither als führende Brillenmarke etablieren.

ELLE ist heute mehr, als das beliebte Pariser Modemagazin. Als globale Lifestyle-Marke inspiriert und beeinflusst ELLE Frauen seit Jahrzehnten. Im Besitz der Lagardère Group steht ELLE für französischen Chic, urbane Pariser Vibes und individuellen Stil. ELLE Eyewear by CHARMANT bündelt diesen Spirit in einem vielfältigen Portfolio moderner Fassungen und Sonnenbrillen mit einer breiten Palette an saisonalen Trendfarben und -formen. Die hochwertigen, komfortablen und erschwinglichen Brillen sind weltweit in ausgewählten Geschäften für elegante und stilvolle Frauen erhältlich.

Der japanische Brillenhersteller CHARMANT verschiebt seit der Gründung in den 1950er Jahren die Grenzen der Optikbranche in den Bereichen Technik und Design. Mit dem Fokus auf unvergleichlichen Tragekomfort wurde höchste Qualität schnell zum Synonym für CHARMANT. Heute sind die Brillen der CHARMANT Group bei den besten Optikern der Welt zu finden.

CHARMANT Group Präsident & CEO Masakiyo Honjo zeigte sich erfreut über die Lizenzverlängerung mit ELLE: “Die Partnerschaft zwischen der CHARMANT Group und ELLE ist die gelungene Kombination aus Brillenfertigungskompetenz und modischem Flair. Seit mehr als einem Vierteljahrhundert arbeiten wir harmonisch zusammen, um die Marke ELLE weiterzuentwickeln und den Erfolg zu erzielen, der ELLE Eyewear ausmacht.” Er fügte hinzu: “Wir freuen uns auf das nächste Kapitel dieser spannenden Geschichte.”

“Wir sind begeistert, diese großartige und herausfordernde Geschichte zwischen CHARMANT und Lagardère Active Enterprises für den Erfolg der ELLE Eyewear-Kollektionen fortzusetzen. Seit 25 Jahren haben wir mit CHARMANT eine loyale Partnerschaft aufgebaut, die von unseren gemeinsamen Werten und unserem Streben nach Exzellenz getragen wird. Unser gegenseitiges Vertrauen ist der Weg, der uns auf lange Sicht zu wiederholten Erfolgen führen wird”, sagt Anne Billaz Le Leap, Directrice Générale & CEO von Lagardère Active Enterprises.

Text von Charmant.