Symbolfoto: Syda Productions / Adobe Stock

Interdisziplinäre Zusammenarbeit rund um das Trockene Auge wird immer wichtiger. Topcon Deutschland Medical veranstaltet deshalb am 19. Juli ein Online-Seminar das wertvolles Fachwissen für die Augenoptik und Optometrie liefert.

Manche sprechen beim Trockenen Auge bereits von einer Volkskrankheit und längst trifft das sogenannte Sicca-Syndrom nicht mehr nur die Ü50 Generation. Gerade diese Entwicklung, stellt aber nicht nur eine Herausforderung für die Branche dar, sondern bietet auch eine Gelegenheit, sich vom Wettbewerb abzugrenzen und Alleinstellungsmerkmale zu finden. Somit kann das Thema Trockenes Auge auch eine Chance für Sie sein, Ihren vorhandenen Kunden etwas Gutes zu tun und neue Kunden mit Ihrer Kompetenz rund um das Thema Trockenes Auge zu überzeugen.

Beleuchten Sie gemeinsam mit Topcon Medical in dem kostenfreien Online-Seminar am 19. Juli, wie eine Zusammenarbeit zwischen Ihnen als Optiker und einem Augenarzt im Bereich Diagnostik und Therapie von Trockenen Augen funktionieren kann und was es dabei zu beachten gilt.

Mit den Experten Gero Mayer, Augenoptikermeister, Firmeninhaber und stellvertretender Vorsitzender des WVAO und Dr. med. Franziska Löffler, Assistenzärztin der Klinik für Augenheilkunde am Universitätsklinikum Frankfurt sowie ausführende Ärztin der Sicca-Sprechstunde, hat sich Topcon geballtes Fachwissen rund um das Trockene Auge ins Haus geholt.

Das Online-Seminar ist kostenfrei. Registrieren können sich Interessenten hier: https://topcon-myopie.de/online-seminare/

Termin & Thema auf einen Blick

19.07.2021, 19:00 Uhr (ca. 60 Minuten)

• Möglichkeiten der interdisziplinären Zusammenarbeit rund um das Trockene Auge

– Erklärung der unterschiedlichen Ausbildungen

– Entstehung der Sprechstunden

– Entwicklung der Zusammenarbeit

– Vorstellung der Schnittpunkte

– Ablauf der Sprechstunden

– Fallbeispiele

Referenten: Gero Mayer, Dr. med. Franziska Löffler

Über Topcon Medical

Topcon sieht die Augenheilkunde anders. Seeing eye health differently ist unser Slogan. Unsere Vision ist es, Augenspezialisten mithilfe intelligenter und effizienter Technologien für eine verbesserte Augengesundheitsvorsorge auszustatten. Mithilfe neuester integrierter Lösungen, fortschrittlicher und modernster Bildgebung, herstellerneutralem Datenmanagement sowie einzigartiger Ferndiagnose-Technologie tragen wir dafür Sorge, mit der sich ständig wandelnden Gesundheitsbranche Schritt zu halten.

Topcon ist ein global ausgerichtetes Unternehmen und konzentriert sich auf die Entwicklung von Lösungen in Bereichen, die besonderen gesellschaftlichen Herausforderungen unterliegen. Dazu gehören das Gesundheitswesen, Landwirtschaft und Infrastruktur.

Zu den besonderen Herausforderungen im Gesundheitswesen zählen die steigende Anzahl von Augenerkrankungen, steigende medizinische Kosten, ein nicht flächendeckender optimaler Zugang zur Augengesundheitsversorgung sowie Ärztemangel. Neben Investitionen in die Entwicklung und Innovation augendiagnostischer Geräte arbeitet Topcon daran, allen Menschen eine ausreichende Augengesundheitsversorgung zu ermöglichen und Lebensqualität zu erhöhen.

www.topcon-medical.de

Text von Topcon.