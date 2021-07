Fotos: freebird7977 – stock.adobe.com

Ausgerechnet während der Covid-Krise will Deutschland die Uhren auf dauerhafte Sommerzeit umstellen. Nur wenige Profis aus dem Gesundheitsbereich sind sich bewusst, was diese politische Vorgabe für die gesamte Gesellschaft bedeutet. Der Erlanger Arzt Hubertus Hilgers ist einer der aktivsten Normalzeit-Aufklärer Deutschland und bekannt für seinen unverblümten Klartext. Im Interview mit OPTIC+VISION erklärt er, woran man die Auswirkungen der falschen Uhrzeit MESZ auf den eigenen Körper erkennt und wie man sie mildern kann.

OPTIC+VISION: WAS HAT DIE UHRZEIT MIT UNSERER GESUNDHEIT

ZU TUN?

Hubertus Hilgers: Sehr, sehr vieles. Die Zeit ist einer der entscheidenden Faktoren, der unserem Körper

hilft, alle Abläufe in Balance zu halten. Sie hilft uns, gesund zu

funktionieren und gesund zu bleiben. Wer sich tiefgehender mit

Chronobiologie beschäftigt, erkennt, dass es nur eine natürliche

Uhrzeit geben kann, die vom Stand der Sonne vorgegeben wird. Das heißt: Der höchste Stand der Sonne markiert die Mitte des Tages – 12 Uhr mittags. Unser Körper erkennt den Mittag am Höhepunkt

der Lichtkurve. Das Organ, welches die natürliche Zeit

erkennt und misst, nennt man Masterclock. Nach ihr richten sich

alle sogenannten Slavecells, welche den übergeordneten Zeitimpuls

der Masterclock empfangen. Jedes Körperorgan hat seine

eigenen Zeitabläufe, sogar jede Zelle hat ihre eigene Zeit.

Dieses Wissen gehört zur Chronobiologie, die in der heutigen

Wissenschaftswelt nur als Nebenthema gesehen wird. Durch

die starke Spezialisierung verschiedener medizinischer Fachbereiche

geht solches generalisierende Wissen leider verloren, es

kommt zu immer weniger Austausch zwischen den Ärzten. Deshalb

vergessen manche meiner Kollegen oft, dass unser Leben

zyklisch verläuft statt linear!

WARUM SOLLTE JEDER DAS GRUNDWISSEN DER CHRONOBIOLOGIE

KENNEN? Weil willkürliche Änderungen an den chronobiologischen

Abläufen unseres Körpers schlicht und einfach

Stress und Gesundheitsschäden verursachen. Wenn

zu mir jemand in die Praxis kommt und über Schlafstörungen

klagt, kann ich ganz viele Probleme bereits mit

nur drei Alltags-Tipps mildern:

1. Stelle deine Uhr auf

Normalzeit, unabhängig von der politischen Vorgabe. 2. Dusche dich abends, um den Stress des Tages von dir

abzuwaschen und dich auf einen erholsamen Schlaf

vorzubereiten. 3. Wechsle deine Bettwäsche einmal

pro Woche (Das ist wichtig, da wir allerhand Schadstoffe

während des Schlafens ausschwitzen!). Und 4. empfehle ich jedem, vor dem Schlafengehen Entspannungsübungen durchzuführen,

wie z. B. die progressive Muskelrelaxation nach Jacobson.

Ich bringe meinen Patienten sozusagen bei, wieder bewusst Herr

oder Herrin über ihre Zeit zu werden.

KÖNNEN SIE ETWAS GENAUER ERKLÄREN, WIE UNSERE INNERE

KÖRPERUHR FUNKTIONIERT? Die Masterclock, die ich bereits erwähnt habe, heißt „Nucleus supra cyamatus“ und befindet sich direkt über der Kreuzung des Sehnervs „Chiasma opticum“.

Sie ist nur erbsengroß und steuert die Abläufe aller Körperfunktionen.

Und jetzt kommt ein Fakt, der für Optiker besonders

interessant sein dürfte: Bei Menschen, denen die Augäpfel operativ

entfernt werden, sind ihre Sehnerven völlig durchtrennt

und von der natürlichen Zeit abgeschnitten. Man bemerkt dann,

dass sie zu abstrusen Uhrzeiten aktiv oder inaktiv werden. Dies

kommt daher, dass der Mensch, sobald er vom natürlichen Licht

abgeschnitten wird, einen autarken Tagesrythmus durchlebt, der

24 Stunden und 20 Minuten lang ist – also eine gute Viertelstunde

länger als ein Erdentag. Nach zwei Wochen im Bunker würden

Sie und ich einen völlig verschobenen Tag-Nacht-Rhythmus haben.

Dadurch, dass wir in unserer modernen Welt die Nacht zum Tag

machen, durcharbeiten und erwarten, dass Läden rund um die

Uhr geöffnet sind, tun wir uns selbst nichts Gutes. Dieses Abweichen

von der natürlichen Zeit ist in den vergangenen Jahrzehnten

immer gravierender geworden. Beispiel Mittagspause:

Früher hatten kleinere Läden oder Unternehmen mittags von

13 – 15 Uhr geschlossen. Das macht Sinn, denn zwischen 13 – 15

Uhr hat der Dünndarm seine höchste Aktivität. Ein Großteil unseres

Blutes ist nach dem Mittagessen im Dünndarm unterwegs

und nimmt dort Nährstoffe aus der Nahrung auf. Unser Gehirn

macht währenddessen gerne Pause … Jeder von uns kennt dieses

Gefühl des nachmittäglichen Verdauungstiefs.

WAS PASSIERT, WENN MAN DIE ZEIT KÜNSTLICH VERSCHIEBT?

Es entsteht ein künstlich herbeigeführter Jetlag, der

die gesamte Gesellschaft umfasst und verschiedenste Gesundheitsprobleme

verursacht. Alle unsere Tätigkeiten finden eine

Stunde früher statt – und das nicht nur am Morgen nach der sogenannten

Zeitumstellung, sondern dauerhaft in jedem einzelnen

Moment. Unser Körper ist darauf nicht vorbereitet, er hat

Schwierigkeiten sich anzupassen – und das jeden Tag.

Jeder Mensch hat ein eigenes chronobiologisches Profil, nach

dem sein Körper funktioniert. Vereinfachend gesagt sind rund

20 Prozent der Menschen Lerchen oder „Frühschläfer“, die früh

ins Bett gehen und morgens früh aufstehen wollen. 20 Prozent

sind echte Eulen, Spätschläfer, die nachtaktiv sind, spät ins Bett

gehen und am späteren Morgen aufwachen. Und 60 Prozent der

Bevölkerung sind Mischtypen, bei denen der optimale Rhythmus

irgendwo in der Mitte angesiedelt ist. Entscheidend für den eigenen

Rhythmus ist immer der tiefste Ruhepunkt, der bei einigen

eben nicht in der Mitte der Nacht liegt, sondern am späten

Abend oder in den frühen Morgenstunden. Schlafstudien zeigen:

Nur frühe Lerchen kommen gut mit einem frühen gesellschaftlichen

Rhythmus klar. Viele andere müssen sich am Wochenende

bis weit in den Tag hinein ausschlafen, um den fehlenden Schlaf

aufzuholen. Dies ist keine Faulheit, sondern extrem wichtig für

die Gesundheit!

KÖNNEN SIE EIN BEISPIEL GEBEN, WARUM DIE FRÜHE UHRZEIT

MESZ DEN KÖRPER STRESST? Na klar, aber Achtung: Jetzt

müssen Sie im Kopf umrechnen, um mitzukommen!

Eine Lerche oder ein Mischtyp schüttet gegen sechs Uhr morgens

Normalzeit das Wachmacher-Hormon Cortison aus, welche

das Schlafhormon Melatonin verdrängt und zu hemmen

beginnt.

Angenommen, wir befinden uns in der falschen Uhrzeit MESZ.

Dann komme ich morgens um sechs Uhr kaum aus dem Bett,

weil es in der biologischen Realität gerade mal fünf Uhr ist – Tiefschlafphase!

Das Cortison ist also noch gar nicht ausgeschüttet.

Ich wache mit einer Alarm-Reaktion um 5:00 Uhr auf, die das

Stresshormon Adrenalin freisetzt. Um 5:30 Uhr (politisch als

6:30 Uhr deklariert) sitze ich dann am Frühstückstisch und kriege

mein Müsli nicht runter. Erst wenn mein Körper dann eine Stunde

später einigermaßen aufgewacht ist, bekommt mein Magen

Hunger. Und wenn ich dann in der Schule oder im Büro ankomme,

ist es erst 7:00 Uhr, wobei alle bereits so tun müssen, als ob es

8:00 Uhr wäre.

DAS HEISST, WIR GEBEN UNSEREM KÖRPER NICHT NUR MORGENS EIN FALSCHES STARTSIGNAL,

SONDERN ALLE DINGE PASSIEREN STÄNDIG IM FALSCHEN AUGENBLICK?

Richtig. Und dieses Problem wird noch verschärft, weil unser Körper einen Anpassungsmechanismus besitzt, mit dem er seine Eigenzeit (24 Stunden plus 20 Minuten) an die Außenzeit (24 Stunden) angleicht. Wenn die Sonne meinem Körper „13 Uhr“ sagt, die politische Uhrzeit in diesem Moment aber „14 Uhr“ behauptet, dann wird mein Körper alles unternehmen, um diese zwei widersprüchlichen Reize auf die Reihe zu kriegen. Die Masterclock denkt: „Schon so spät?!?“ und schickt an die Zellen den Befehl: „Beeilt euch!“ Alle Körperfunktionen geraten unter Stress, weil sie automatisch versuchen, die scheinbar „fehlende Stunde“ aufzuholen – und das 24 Stunden lang, in jedem einzelnen Moment.

Man merkt das auch am Verhalten im Straßenverkehr. Während

der Falschzeit fahren Menschen nervöser und risikobereiter. Sie

sehen die Uhr am Armaturenbrett und möchten unterbewusst

die fehlende Stunde aufholen. Und in Frankreich, das chronobiologisch

seit Jahrzehnten im Sommer zwei Stunden neben der

Spur lebt, sind alle Autos zerbeult. Es ist kein Zufall, dass die Franzosen

so chaotisch fahren.

WAS KANN MAN TUN, UM ENTSPANNT ZU BLEIBEN? Das

politisch verordnete Zeitsignal bringt uns bei jedem einzelnen

Blick auf die Uhr aus dem Gleichgewicht. Deshalb rate ich dazu,

alle Uhren im Privatbereich und am Arbeitsplatz auf die natürliche

Normalzeit zu stellen und sich immer vor Augen zu halten,

wieviel Uhr es laut Sonnenstand eigentlich ist. Für das eigene

Wohlbefinden ist das der entscheidende Beitrag.

WARUM WOLLEN SIE DIE MENSCHEN WACHRÜTTELN? Es

geht eben nicht um eine Stunde hin oder her. Sondern es geht

um unsere Gesundheit, unsere Immunabwehr, die Stressresistenz

und Leistungsfähigkeit von Arbeitnehmern, innere Ausgeglichenheit,

kognitive Fähigkeiten, ein harmonisches Familienleben,

ein erfülltes Liebesleben. Es geht ums Ganze. Es geht

nicht nur um die Qualität, mit der wir leben – sondern darum, wie

gesund wir leben, wie lange wir leben, und wie fortpflanzungsfähig

wir als Lebewesen insgesamt sind. Lachen Sie nicht darüber!

Frauen kommen heute früher in die Wechseljahre, männliche

Spermien werden weniger und deshalb sind Männer jeden Alters

heute weit hinter ihrer Zeugungskraft zurück, die sie noch vor

ein paar Jahrzehnten hatten. Fünf Tage nach der Zeitumstellung

zur Sommerzeit hat ein 40-Jähriger bereits Spermien mit der Vitalität eines 50-Jährigen. Von noch älteren Herren rede ich hier besser gar nicht erst … Das sind tiefe Spuren, welche vierzig Jahre falsche Zeit im Sommer hinterlassen haben.

Da ich im Jahr 1963 geboren bin, hatte ich in meiner Jugend das

Glück, in dauerhafter Normalzeit MEZ zu leben. Als die Sommerzeit

MESZ eingeführt wurde, war ich ein siebzehnjähriger Gymnasiast

und sah, wie durch den Schlafmangel von heute auf morgen

meine schulischen Leistungen in den Keller rauschten. Das

war der Grund, warum ich beschloss, Arzt zu werden – um die Gesellschaft

darüber aufzuklären, was wir uns da eigentlich antun.

Und politisch hat die Uhrzeit eine massive Relevanz – denn unser

aller Leistungsfähigkeit ist ja durch die Unausgeschlafenheit

auf einem viel niedrigeren Niveau, als sie sein könnte. Im Klartext:

Wir produzieren weniger Bruttosozialprodukt und sterben

früher, weil 80 Prozent der Bevölkerung den natürlichen Schlafrythmus

der Mischtypen und Eulen-Menschen haben! Das will

aber niemand gern hören.

Auf die Zukunft unserer Gesellschaft hat dies auch direkte Auswirkungen.

Denn in der Pubertät haben ganz viele Schüler wegen

ihrer Hormonhaushalts den Spätschlaf-Rhythmus. Der

Schulunterricht fängt aber um acht Uhr MESZ an – heißt auf

Normalzeit: Um sieben Uhr morgens! Man kann immer wieder

an den Notenspiegeln beobachten, wie die Leistungen während

der MESZ-Zeitperiode absacken. Die Youngsters bleiben wegen

des Schlafmangels weit unter ihren Möglichkeiten. Ich finde, der

Antidiskriminierungsbeauftragte der Bundesregierung sollte

hier mal tätig werden!

WIE KRASS DIE FOLGEN SEIN KÖNNEN, WENN MAN GEGEN

DEN EIGENEN INNEREN RHYTHMUS LEBT? Es gab einmal

eine beeindruckende Langzeit-Studie mit Krankenschwestern,

die gezeigt hat, dass Eulen jahrelange Nachtarbeit viel weniger

ausmacht als den Lerchen. Die Krankenschwestern, die Lerchen-

Konstitutionen hatte, erkrankten mit viel höherer Wahrscheinlichkeit

an Brustkrebs als die Eulen. Das sind schleichende

Langzeiteffekte von dramatischem Ausmaß, wenn Sie das auf die

Gesamtbevölkerung hochrechnen.

WORAN ERKENNE ICH DIE AUSWIRKUNGEN DER FALSCHEN

UHRZEIT AUF MEINE GESUNDHEIT? Es gibt verschiedene

Anzeichen. Schlafstörungen zählen zu den ersten

Symptomen. Man fällt zur Mittagszeit in ein besonders tiefes

Verdauungstief und spürt auch tagsüber Müdigkeitsattacken

und ein starkes Schlafbedürfnis. Man wird gereizter, verliert seine

innere Ausgeglichenheit, weil man aus dem Tritt gebracht wurde

und das setzt gleichzeitig die kognitiven Fähigkeiten herab. Man

grübelt länger und erfolglos über Probleme, findet keine Lösung.

Man trifft dumme Entscheidungen, weil man nicht wach genug

ist. Man fährt risikobereiter auf der Autobahn.

Die Hektik, unter die unser Körper gerät, führt außerdem zu Bluthochdruck,

beeinflusst das autonome Nervensystem und verursacht

Verdauungsstörungen. Das Wichtigste ist aber: Bei den

Frauen verändert sich der Menstruationszyklus, der sehr stark an

die Sonne gebunden ist. Sie spüren die falsche Uhrzeit stärker als die Männer, werden aggressiver, depressiver, haben weniger Lust auf Sex. Das sind Kleinigkeiten, mit denen es anfängt. Das Tückische ist, dass die Gesellschaft nicht erkennt, dass dies die Nebenwirkungen der MESZ sind.

WORAN ERKENNT MAN DEN FORTGESCHRITTENEN „SOZIALEN

JETLAG“? Bei fortgeschrittenem Jetlag bekommt

man dann wirklich Depressionen, Hysterie und Diabetes. Dieses

langsame und schleichende Übergewicht samt Diabetes

kommt zustande, weil die Leute mehr essen. Sie versuchen den

zehrenden Energieverlust, der durch den Schlafmangel entsteht,

durch fett- und zuckerhaltige Nahrung zu kompensieren.

Gerade die Generation der Babyboomer Ü50 rückt jetzt langsam

in die Liga der Herz-Kreislauf- und Diabetespatienten vor.

Mir als Arzt macht das wirklich Sorgen. Die MESZ führt dazu,

dass Diabetes heute in Deutschland häufiger auftritt und das

Einstiegsalter sinkt.

Und noch ein Fakt über die Eulen: 10 Prozent von ihnen entwickeln

sich bei einer Stunde Zeitverschiebung zu Rauchern

und ihre Sterblichkeit klettert auch 10 Prozent höher als die der

Lerchen. Anhand der Statistiken des statistischen Bundesamtes

kann man erkennen, dass in den Monaten der falschen Uhrzeit

MESZ die Selbstmordrate in der Gesamtbevölkerung massiv

ansteigt. Dabei sollte man doch denken, dass die winterliche Dunkelheit die Menschen depressiv macht …? Nein, es ist genau umgekehrt! Im Sommer gibt es 25 Prozent mehr Krankschreibungen wegen Depressionen als in den Monaten der Normalzeit. Dies sollte Arbeitgeber auf den Plan rufen!

GIBT ES ARBEITGEBER MIT CHRONOBIOLOGISCHEM

BEWUSSTSEIN? Die gibt es – sobald sie die Zusammenhänge erkennen. Hier in Erlangen

riet ich einmal dem Chef einer Pflege-Einrichtung,

dass es Sinn machen würde, seine Arbeitnehmer in

Schichten passend zu ihrer chronobiologischen Veranlagung

einzusetzen. Nachdem er allen Mitarbeitern

einen fundierten Fragebogen gegeben hatte,

stellte sich heraus, dass er vier Eulen und vier Lerchen in einem

ansonsten ausgeglichenen Team von Mischtypen beschäftigte.

Er stellt die Lerchen vom Spätdienst und die Eulen vom Frühdienst

frei – und was passierte? Der Krankenstand in seinem

Team ging sofort zurück! Außerdem arbeitete das Team dann

zuverlässiger.

APROPOS BEWUSSTSEIN: GIBT ES AUSWIRKUNGEN DER

ZEITVERSCHIEBUNG AUF DIE UMWELT? Am Anfang war die

Begründung für die Zeitverschiebung ja, dass man Licht und

Strom sparen wollte, in dem man das Sonnenlicht besser ausnutzt.

Genau das Gegenteil ist jedoch der Fall und auch hierzu

gibt es jede Menge Daten aus unterschiedlichen Ländern: Wir

verbrauchen mehr Strom und Benzin, weil wir energieintensiven

Hobbys nachgehen, während es abends scheinbar länger hell ist!

Gemeinsam mit anderen Experten habe ich schon deutschlandweit

alle „FridaysForFuture“-Gruppen angeschrieben mit der

Botschaft: „Kinder, mit der richtigen Uhrzeit könnten wir wirksam

und einfach CO2 reduzieren.“

Das Interview führte Rosemarie Frühauf.

Ein kleines Mädchen mit Epilepsie brachte den Erlanger Arzt Hubertus Hilgers vor einigen Jahren

dazu, sich politisch für die dauerhafte Beibehaltung der Normalzeit zu engagieren. Mit nur einer Stunde längerem Schlaf am Morgen wurde das Kind „geheilt“ und eine Therapie mit schweren Medikamenten obsolet. Allen, die tiefer in das Thema Uhrzeit und Gesundheit einsteigen wollen, empfiehlt Hilgers die Website www.gobettertimes.org der NGO „Better Times“. Die Organisation setzt sich für gesunde soziale Zeiten ein und auf ihrer Website findet man eine umfassende Auflistung von medizinischen Publikationen, welche die Auswirkungen falscher Zeitzonen dokumentieren.