Foto: Brille und Co.

Die Augenoptik-Fachmesse Brille & Co launched eine neue Online-Plattform zum Informieren und Netzwerken. Auch der Ticketshop für die Messe ging zeitgleich online.

Vom 18. bis 19. September 2021 eröffnet die Brille & Co. Bis zum Messestart und darüber hinaus haben sich die Macher der Augenoptik-Fachmesse etwas Besonders ausgedacht. Rund zwei Monate vor Messestart ist die neue Online-Plattform digital.brille-und-co.de live gegangen. Sie bietet Fachbesuchern, Interessierten und Nutzern einen wichtigen Einblick rund um die Messe mit Produktpräsentationen, Angeboten von Ausstellern und Partnern sowie interessanten Branchen-News zu aktuellen Themen und Entwicklungen. Die Vorbereitungen für die Brille & Co in der Messe Dortmund laufen derweil auf Hochtouren. Tickets für die Präsenzmesse im September sind im Messe-Ticketshop verfügbar. Die Teilnahme ist für Fachbesucher kostenlos.

Die neue Online-Plattform Brille & Co bietet der gesamten Optikerbranche „on top“ und dauerhaft zum jährlichen, persönlichen Austausch in der Messe Dortmund einen ganzjährigen digitalen Treffpunkt zum Netzwerken und Austauschen. Die Aussteller können sich schon im Vorfeld der Präsenzmesse ihrer Zielgruppe zeigen – Fachbesucher aus der Branche können sich zudem digital und umfassend über die wichtigsten Trends, Entwicklungen und Produkt-Highlights informieren.

In Kontakt bleiben: Ganzjährige Ergänzung zum Branchen-Event Brille & Co

Auf der Online-Plattform der Brille & Co können sich die Messe-Aussteller schnell und unkompliziert ihren Bestands- und Neukunden präsentieren, netzwerken und ihre Produkte in Szene setzen.

Dank des „Markenverzeichnisses“ erhalten sie eine eigene digitale Bühne, mit der sich das Produktportfolio sowie Leistungen exzellent in Szene setzen lassen. Denn an dieser Stelle werden alle im Portal eingetragenen Unternehmen, Partner und Verbände der Messe gelistet. Besucher können nach einzelnen Unternehmen recherchieren oder das Angebot nach branchenspezifischen Kategorien filtern. Die Profilseite bietet Informationen zum Unternehmen, die jeweiligen Produkt- und Unternehmenshighlights und natürlich die entsprechenden Kontaktinformationen für das Networking. Unternehmen können darüber hinaus eine Bildergalerie mit ihren Produkten und Leistungen bereitstellen und geben in Image- und Produktvideos weitere Einblicke.

Über die Social Media Icons können Besucher ihren Marken und Unternehmen direkt online folgen, um immer auf dem neusten Stand zu sein. Direkt-Links in Online-Shops oder Produktseiten der Unternehmen sind ebenfalls zahlreich vorhanden. Besucher erhalten so aus einer Hand eine aussagekräftige Übersicht renommierter Anbieter der Branche und mit den Profilen einen kurzen und knappen Überblick der wichtigsten Informationen.

Darüber hinaus erwarten Besucher der Plattform, dank der Kooperation mit Optikernetz.de, mit nur einem Klick auf „News“: Informationen, wichtigste Trends, Entwicklungen und Produkt-Highlights der Branche auf einen Blick. Alle Besucher der Messe-Webseite Brille & Co können immer entscheiden, ob sie sich auf der Messe-Webseite rund um die Messe und ihre Highlights informieren oder das zusätzliche Angebot der neuen Online-Plattform mit exklusivem Content erkunden möchten.

Am 18. und 19. September 2021 ist es dann endlich wieder soweit:

Aussteller wie Besucher dürfen sich nach langer Corona-Pause wieder persönlich und live auf einer Augenoptik-Fachmesse austauschen, denn dann startet das Fachformat Brille & Co, das sich in über zehn Jahren zu der bedeutendsten Informations- und Handelsplattform der Optikbranche zentral im Herzen von NRW, entwickelt hat. Tickets gibt es im Ticketshop auf www.brille-und-co.de/tickets oder digital.brille-und-co.de/ticketshop.

Aktuelle Informationen rund um die neue Plattform sowie weitere Highlights und Messe-News gibt es auf der Messewebseite, LinkedIn, Facebook, Instagram oder direkt per Newsletter.

Text: Brille und Co.