Foto: Schweizer.

Mit einem überarbeiteten Corporate Design, einer neuen Website, inkl. Kundenportal sowie dem Bestellprogramm SCHWEIZERonline unterstreicht der LowVision-Spezialist seine Kompetenz im Bereich der professionellen Sehhilfen und baut seine Digitalisierung weiter aus.

Die seit 1840 währende Erfahrung in der optischen Produktion, dem größten Sortiment an LowVision-Produkten, die langjährige Fachhandelstreue und die Lösungskompetenz im Bereich der Sehherausforderungen ­– wenn die Brille nicht mehr ausreicht – spielen eine zentrale Rolle in der Konzeption der neuen Website,

www.schweizer-optik.de.



Die für sehbeeinträchtigte Personen optimierte Website besticht durch eine übersichtliche Struktur sowie durch ein modernes, barrierefreies und ansprechendes Design mit benutzerfreundlicher Menüführung. Einen Schwerpunkt stellt die professionelle Beratungsfunktion anhand von Klickstrecken dar, die den Nutzer mit dem jeweiligen Ergebnis zum qualifizierten Augenoptik-Fachgeschäft in seiner Nähe leitet. Des Weiteren beinhaltet die Website einen übersichtlichen Produktkatalog, ein einzigartiges Informations- und Wissensportal rund um alle relevanten augenoptischen Themen und Fachbegriffe von A-Z sowie eine klar strukturierte Darstellung aller Unternehmensbereiche und Tochterunternehmen.

Ein Fokus liegt auf der Händlersuche, die zusätzlich zur gewohnten Ort-/PLZ-Suche die Auswahlmöglichkeit nach den sechs SCHWEIZER Produktschwerpunkten bietet: Lupen und Lupenhalbbrillen, elektronische Sehhilfen, LowVision-Leuchten, Kanten- und Komfortfilter, Fernrohr-Systeme und medi-lens Spezialbrillengläser. Die Ergebnisanzeige präsentiert demzufolge auch die jeweiligen angebotenen Produktschwerpunkte für den Nutzer in verständlicher Form.

Darüber hinaus können die an der neuen Partnerschaft teilnehmenden Fachhändler, SCHWEIZER LowVision-Spezialisten − Fachgeschäfte für bestes Sehen, sich in einem eigenen Bereich mit Texten und Bildern individuell darstellen. Damit unterstreicht SCHWEIZER auch weiterhin seine Fachhandelstreue.

Das ebenfalls neue Kunden-/Händlerportal mit integriertem Webshop zeigt sich übersichtlich und bedienerfreundlich. So bietet es u.a. den Augenoptikerinnen und Augenoptikern die Möglichkeit, Preise ein- und auszublenden, um mit dem Endverbraucher direkt am Bildschirm Lösungen zu besprechen. Weitere hilfreiche Features werden sukzessive ergänzt, um hiermit ein bequemes, schnelles und effizientes Kommunikationstool bieten zu können.

Das neue Erscheinungsbild findet sich nicht nur auf der Website, sondern auch in den Printmedien wieder, die durch weniger Text und einer klaren Bildsprache den Nutzen der Produkte deutlich kommunizieren. Gleichzeitig wurde auch das Verpackungsdesign optimiert und auf nachhaltigere Materialien und Druckfarben umgestellt.

Mit dem seit Kurzen eingeführten Programm SCHWEIZERonline treibt SCHWEIZER seine Digitalisierungsoffensive weiter. Über das Programm werden zuverlässig medi-lens Brillenglasbestellungen für Glasoptimierungen, Einschleifaufträge oder Komplettbrillen erfasst und verwaltet. SCHWEIZERonline bietet unter anderem die Eingabe der Glas-, Vergütungs- und Refraktionsdaten, die Erfassung von Formdaten über verschiedener Tracertypen, die Erstellung von Verglasungsaufträgen und die Abspeicherung und Versendung von Aufträgen an SCHWEIZER. Alle Auftragsdaten werden plausibilisiert und somit auf Machbarkeit überprüft. „Sonderglasfälle“ werden zuverlässig in das SCHWEIZER Service Center ausgeschleust und ggf. mit den Kundinnen und Kunden gemeinsam geklärt. Bei der Versendung wird hierbei internetbasiert mit moderner Webservice-Technologie gearbeitet, um den Sendevorgang zu vereinfachen und zu beschleunigen.

Text von Schweizer.