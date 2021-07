Kampagnenfoto: Rodenstock

Mit der B.I.G. Vision® hat Rodenstock im letzten Jahr das neue Zeitalter bei individuellen Gleitsichtgläsern eingeläutet. Dank des DNEye® Scanners lässt sich erstmals die Biometrie eines jeden Auges individuell erfassen. Die daraus gewonnen umfangreichen Datensätzen fließen direkt in die Produktion eines biometrischen Brillenglases mit ein. Rodenstock geht nun gemeinsam mit teilnehmenden Optikerpartnern den nächsten großen Schritt und setzt in der B.I.G.-Herbstkampagne auf die Faszination großer Zahlen sowie überzeugender Produktvorteile.

Mit der B.I.G.-Herbstkampagne „250.000 perfekte Augenblicke“ beleuchtet Rodenstock mit faszinierenden Fakten das Sehen als Ganzes und liefert starke Argumente zum Thema biometrische Gleitsichtgläser. Im Fokus der Kampagne steht die Zahl 250.000 – denn so oft bewegen sich unsere Augen an einem Tag. Biometrische Gleitsichtgläser unterstützen jeden dieser Augenblicke mit perfekter Schärfe in jedem Winkel.

Mit biometrischen Gleitsichtgläsern sowie der Auszeichnung als biometrischer Gleitsichtexperte ermöglicht Rodenstock seinen Kunden, sich vom Wettbewerb in seinem lokalen Umfeld klar zu differenzieren und den Vorsprung gegenüber dem Wettbewerb (weiter) auszubauen.

Kampagnenpakete für den Augenoptiker

Teilnehmende Augenoptiker können nur profitieren: Sie haben die Wahl zwischen dem Neukunden- und Bestandskunden-Package mit zu buchbarem Image-Package.

Das Neukunden-Package nutzt das Potential der Alleinstellung des Augenoptikers und lenkt neue Kunden verstärkt ins Geschäft. Der Augenoptiker kann zwischen einer individualisierten Zeitungsbeilage (inklusive Handling- und Buchungskosten) von 7.500 Stück in einer lokalen Zeitung oder der individualisierten B.I.G. Kundenzeitung (inklusive Gestaltung, Handling- und Buchungskosten), die in 5.000 Haushalten verteilt wird, wählen. Zusätzlich bekommt der Augenoptiker eine Anzeigen-Vorlage zur Schaltung in lokalen Medien.

Die Kommunikation des Bestandskunden-Package richtet sich an Kunden des Augenoptikers, die ihm bereits vertrauen, und offen für neue Produkte sind.

Es beinhaltet ein Direktmailing mit einer Auflage von 1.000 Stück, das an private Haushalte geschickt wird und eine höhere Kundenfrequenz garantiert. Außerdem bekommt der Augenoptiker Text- und Bildvorlagen für seine Website und Social-Media Kanäle sowie Textvorlagen für SMS-Marketing. Kostenlos im Neukunden- und Bestandskunden-Package enthalten sind umfangreiche POS-Materialien wie ein attraktives Schaufensterelement, Aufsteller für den Beratungstisch, Poster für Gehwegständer und vieles mehr.

Mit dem Image-Package werden Menschen in der Umgebung des Augenoptikers diesen sofort mit den biometrischen Gleitsichtgläsern von Rodenstock in Verbindung bringen, was einen hohen Wiedererkennungswert schafft. Dieses Package beinhaltet eine Anzeige im redaktionellen Stil (Advertorial), die die Alleinstellung des Augenoptikers unterstreicht. Das Image-Package kann zum Neu- oder Bestandskunden-Package dazu gebucht werden.

Mit dem digitalen Check zur optimalen Online-Präsenz

Mehr als 89% der über 66 Mio. Internetnutzer in Deutschland haben im Jahr 2020 online nach Informationen zu Waren und Dienstleistungen gesucht*. Als starker Partner bietet Rodenstock den Augenoptikern in der aktuellen Herbstkampagne einen digitalen Check zur Optimierung der eigenen Online-Präsenz an. Neben der individuellen Analyse eigener, digitaler Kanäle sowie der Einordnung in einem repräsentativen Branchenvergleich, erhalten teilnehmende Optiker praxisnahe Tipps und Tools, um den eigenen Online-Auftritt attraktiver zu gestalten und die beispielsweise eigene Website als Türöffner zu Neu- und Bestandskunden noch effizienter nutzen zu können.

Als besonderes Highlight erhalten Frühbucher bis zum 30.07.2021 den digitalen Check zur optimalen Online-Präsenz zu einem Vorzugspreis von 149,- €, danach ist dieses Paket für 349,- € buchbar.

Der B.I.G. Vision Expertenkreis

Ergänzend bietet Rodenstock allen teilnehmenden Augenoptikern an, ihr Fachwissen in interaktiven Webinaren, der Rodenstock B.I.G. TIME, zu vertiefen, die ab September immer am ersten Freitag des Kalendermonats stattfinden werden.

Bei Fragen können sich interessierte Augenoptiker an Ihren Vertriebsrepräsentanten wenden oder sich unter www.rodenstock.net/bigkampagne über die Herbstkampagne informieren.

Text von Rodenstock.