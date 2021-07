Im Wiener Sofitel wird am 9. Oktober wieder das OHI Update analog stattfinden. Foto: OHI

Nach 18 Monaten Lockdowns und ausschließlich virtuell angehaltenen Treffen findet im Wiener Sofitel, am Samstag, den 9. Oktober 2021, erstmals wieder eine Fortbildungsveranstaltung der OHI mit begleitender Industrieausstellung statt.

„Nach den relativ kontaktlosen eineinhalb Jahren ist es höchste Zeit wieder eine richtige Fortbildungsveranstaltung mit Industrieausstellung anzubieten“, ist sich OHI Geschäftsführer Harald Belyus sicher. „Wir sehen es als eine unserer Verantwortungen in der Branche nach den Lockdowns wieder einen Schritt in Richtung Normalität zu gehen und den Augenoptikern und Hörakustikern eine nachhaltige Fortbildung und die Möglichkeit der Kommunikation mit der Industrie geballt an einem Tag zu ermöglichen.“

Sechs Vorträge, Industrieausstellung mit über 40 Ausstellern und Ehrung von ECOO Absolventen

Foto: OHI

Am Samstag, den 9. Oktober werden sechs Vorträge in zwei Sälen zu den Themen Aspekte der Fahrtauglichkeit, Kommunikationstrainings in der auralen Rehabilitation Erwachsener, Akanthamöbenkeratitis, Hörverlust als Risiko für kognitive Beeinträchtigungen, Brillenhygiene im Zusammenhang mit Keimen auf Brillen und Aufmerksamkeit und Sprachverstehen in statischen und dynamischen Cocktail-Party-Situationen geboten. Zudem wird am OHI UPDATE 2021 den ersten 50 Absolventen das Diplom „Europäische Qualifikation in Augenoptik / European Qualification in Optics“ feierlich verliehen.

Über den ganzen Tag findet eine Industrieausstellung statt, auf der über 40 Firmen an ihren Tischen Innovationen zeigen und zum Branchentalk einladen.

Sicherheit steht im Vordergrund

„Uns ist selbstverständlich bewusst, dass bis zum Anfang Oktober noch viel passieren kann. Insbesondere die sogenannte Delta-Variante von CoVID-19 könnte auch wieder zu behördlichen Verschärfungen führen. Allerdings muss irgendwann auch wieder ein beherzter Schritt nach vorne gegangen werden“, betont OHI Geschäftsführer Walter Gutstein. „Deshalb haben wir das OHI UPDATE 2021 unter den Gesichtspunkten eines durchdachten CoVID-19 Präventionskonzept geplant. So werden 2021 nur sechs statt acht Vorträge parallel in zwei Sälen abgehalten, um längere Pausen und damit eine bessere Aufteilung der Personenbewegungen zu gewährleisten. Des Weiteren werden wir beim Einlass mit dem doppelten Personal arbeiten um ein längeres Schlangenstehen tunlichst zu minimieren.“

Die OHI bietet mit seinem UPDATE erstmals nach den Lockdowns einen größeren Branchenevent für Augenoptik und Hörakustik in Österreich an. „Durch verantwortungsvolles Handeln werden wir gemeinsam selbst in der noch immer schwierigen Phase einen großartigen Branchenevent erleben“, sind sich Belyus und Gutstein sicher.

Der Eintritt zur Industrieausstellung ist kostenlos, für den Besuch der Fortbildungsveranstaltung werden 45 Euro Unkostenbeitrag eingehoben. Aufgrund der CoVID-19 Situation ist eine Anmeldung für den Einlass in das Sofitel Wien zwingend erforderlich.

Weitere Informationen, eine Liste der Aussteller und Vortragenden nebst der Anmeldung für das OHI UPDATE 2021 findet man auf www.ohi.at/update.

Text: OHI