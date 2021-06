Foto: Hall of Frames

Mitte September findet im neu renovierten Kongresshaus Zürich die

jüngste Ausgabe der Hall of Frames statt. Nach rund einem Jahr pandemiebedingter Zwangspause

ist es nun endlich wieder möglich, sich an einer Messe über die neusten Branchentrends zu

informieren und sich inspirieren zu lassen.

Zurück zur Normalität

Nach mehr als einem Jahr Ausnahmezustand ist es nun wieder möglich, sich an einer Messe treffen und

austauschen zu können. Entdecken Sie am 12. und 13. September 2021 an der Hall of Frames die aktuellsten

Trends und Neuheiten. Als etablierte Plattform unterstützt und fördert die Hall of Frames den Austausch

zwischen unabhängigen Brillenproduzentinnen und Augenoptikerinnen.

Entspannt und familiär

Ein wesentlicher Grund für den langjährigen Erfolg der Hall of Frames ist der klare Fokus auf unabhängige

Brillendesigner aus ganz Europa aber auch der familiäre und gemütliche Rahmen. So kann man sich in einer

entspannten Atmosphäre einen Überblick über einige der führenden Labels verschaffen aber auch neue

Brands entdecken.

Kongresshaus Zürich

Die Hall of Frames ist eine der ersten Veranstaltungen, welche nach vierjährigem Totalumbau im

Kongresshaus Zürich stattfindet. Austragungsort ist der neue, seeseitige Gartensaaltrakt. Zu erwähnen ist

insbesondere das Aussichtsrestaurant und die unvergessliche Sicht von der grosszügigen neuen Terrasse

auf den See und die Schweizer Bergwelt.

Wie die Hall of Frames verfolgt auch das Kongresshaus eine nachhaltige Klimastrategie, nach dem

Grundsatz «unnötige Emissionen vermeiden und unvermeidbare Emissionen ausgleichen».

Partner

Reize Optik ist mit der Marke Nikon bereits zum zweiten Mal Hauptpartner der Hall of Frames. Nikon ist ein

Pionier der Brillenglas Technologie, sowie der Materialien und deren Veredelungen. Die japanische Marke

ist bekannt für ihr technisches Know-how und ihre Innovationskraft in optischen Designs.

Ebenfalls als Partner an der diesjährigen Hall of Frames wieder mit dabei sind Dynoptic, ein Verbund von

rund 100 inhabergeführten Augenoptikern aus der ganzen Schweiz, und das Studio Arenas. Die Basler

Architektin Martha Arenas schafft mit ihrem Team kreative Erlebniswelten und setzt nicht nur Produkte,

sondern auch ganze Räume richtig in Szene.

Weitere Informationen

Alle wichtigen Informationen rund um die Hall of Frames sind auf unserer Webseite zu finden. Neben den

Ausstellern werden auch die Besucher gebeten, sich im Voraus über diese Plattform zu registrieren.



Messestandort & Öffnungszeiten

HALL OF FRAMES

Kongresshaus Zürich

Gotthardstrasse 5

CH – 8002 Zürich

Sonntag, 12.09.2021 10:00 bis 17:00 Uhr

Montag, 13.09.2021 09:00 bis 16:00 Uhr



Kontakt

HALL OF FRAMES GMBH

Bahnhofstrasse 1

CH – 6312 Steinhausen

Tel. +41 41 878 00 13

contact@hallofframes.ch



www.hallofframes.ch