Spoiler-Alert! Umweltbewusste Eyewear ist ein Trend, über den O+V-Chefredakteurin Rosemarie Frühauf beim MIDO Mashup sprechen wird. Foto: Rosemarie Frühauf

Was für eine Ehre! OPTIC+VISION freut sich, dass Chefredakteurin Rosemarie Frühauf als Pressevertreterin beim “MIDO Mashup” dabei ist und Einblicke in Trends und Zeitgeist geben darf. Die Runde der Eyewear-Journalisten und Design-VIPs spricht am Sonntag, dem 6. Juni auf der digitalen MIDO. Beginn des einstündigen Panels ist um 12 Uhr. Um 18 Uhr wird es nochmals ausgestrahlt.

Was erwartet uns bei der Digitalen MIDO am 5. und 6. Juni? Darauf gibt es nun schon einen kleinen Vorgeschmack in Form des Programms. MIDO-Präsident Giovanni Vitaloni wird die Veranstaltung am Samstag um 11:00 Uhr eröffnen – mit einem Panel, bei dem hochkarätige Vertreter der Eyewear-Industrie und auch der Fotograf Albert Watson sprechen werden.

Richtig rund geht es dann am Sonntag beim MIDO Mashup, wo VIPs aus verschiedenen Themenfeldern zu Wort kommen. OPTIC+VISION freut sich ganz besonders, das Chefredakteurin Rosemarie Frühauf eine von vier international ausgewählten Optik-JournalistInnen ist, die beim MIDO Mashup mit ihren Beiträge gefeatured werden. Es geht um die Fragen:

Welche Erwartungen hat der Markt heute an Eyewear-Produkte? Ist das Design oder die Funktionalität entscheidend? Wie sieht es mit dem Thema Nachhaltigkeit aus? Welche Marktentwicklungen zeichnen sich in naher Zukunft ab? Was ist die große, gute Nachricht, auf die der Markt wartet?

Experten beim MIDO Mashup, am Sonntag um 12 und 18 Uhr:



Massimo Bottura, Sterne-Koch

Fabio Novembre, Architekt und Designer

Albert Watson, Fotograf

Design: Sergio Eusebi und Livio Graziottin, Gründer Kuboraum / Bieke Hoet, Designerin und Geschäftsführerin Hoet /

Henrik Lindberg, Gründer, CEO und Kreativdirektor Lindberg.

Mode: Giovanni Lo Faro, CEO Modo

Amélie Morel, Kommunikationsdirektorin Morel

Harvey und Zack Moscot, Präsident und Kreativdirektor

Moscot / Saskia und Hans Stepper, Gründer und Creative

Direktor Stepper Eyewear Limited.

Presse: Marge Axelrad, Vision Monday

Jordan Chun, V. Magazine / Rosemarie Frühauf, Optic und

Vision / Gregory Han, Design Milk.