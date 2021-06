Grafik: Screenshot MIDO

Mit dem Hinweis “Änderungen vorbehalten” hat die MIDO heute das Programm ihres Digitalevents am 5. und 6. Juni bekannt gegeben. Das Programm versteht sich als Überblick über Branchentrends, Design und Lifestyle weltweit und featured prominente Gäste aus der Eyewear Industrie sowie darüber hinaus. OPTIC+VISION freut sich, das auch Chefredakteurin Rosemarie Frühauf beim “MIDO Mashup” dabei ist und Einblicke in Trends und Zeitgeist gibt. Die Runde der Eyewear-Journalisten spricht am Sonntag, dem 6. Juni um 12 Uhr und wird um 18 Uhr nochmals wiederholt.

10:50

Grußworte

Bürgermeister von Mailand Giuseppe Sala

Präsident der italienischen Handelsagentur Carlo Ferro

11:00

WONDERS ARE AHEAD

Giovanni Vitaloni, Präsident der Mido und Anfao

Albert Watson, Fotograf

Fabrizio Curci, CEO & Generaldirektor Marcolin

Barbara De Rigo, Geschäftsführerin Marketing De Rigo

Satoshi Otsuki, Präsident und Chief Operating Officer

Europa Charmant

Mik Somers, Gründer und Anteilseigner von Theo

Nicola Zotta, Präsident und CEO Marchon Eyewear, Inc.

14:00

Die ITALIENER und das Sehen:

DAS VISUELLE UNIVERSUM DER ERWACHSENEN UND KINDER

ISTITUTO PIEPOLI

Sandra Bruno, Technische Direktorin Istituto Piepoli

Daniela Anna Desana, Öffentlichkeitsarbeit Istituto Piepoli.

15:00

DER ZUKÜNFTIGE VERBRAUCHER 2022 – WGSN

Kim Mannino, Leiterin der Trendkuration, WGSN

15:00 parallel auf der Bühne “Neue Produkte”:

PRODUKTPRÄSENTATION:

MAAT – COOA

16:00

DROPS von MATERIALTRENDS:

VISIONÄRER GESCHMACK – MATERIALLY

Valentina Ventrelli, Analystin für Trends und Ästhetik

Anna Pellizzari, Geschäftsführerin @ Materially

17:00

MILLENNIAL & GENX PRIORITÄTEN

Kim Mannino, Leiterin der Trendkuration, WGSN.

18:00

Wiederholung der Eröffnungsdiskussion “WONDERS ARE AHEAD”

SONNTAG, 6. Juni

11:00

GESCHICHTE DER OPTIK.

DAS VOLLSTÄNDIGSTE KOMPENDIUM ALLER ZEITEN,

unter Mitwirkung von Giovanni Vitaloni,

Präsident von Mido und Anfao.

Sergio Cappa, Professor für Optik und Optometrie Civica

Scuola di Ottica e Optometria in Mailand.

Silvio Maffioletti, Professor für Optometrie IRSOO

und Universität Turin.

12:00

MIDO Mashup

Massimo Bottura, Sterne-Koch

Fabio Novembre, Architekt und Designer

Albert Watson, Fotograf

Gestaltung: Sergio Eusebi und Livio Graziottin, Gründer

Kuboraum / Bieke Hoet, Designerin und Geschäftsführerin Hoet /

Henrik Lindberg, Gründer, CEO und Kreativdirektor

Lindberg.

Mode: Giovanni Lo Faro, CEO Modo

Amélie Morel, Kommunikationsdirektorin Morel

Harvey und Zack Moscot, Präsident und Kreativdirektor

Moscot / Saskia und Hans Stepper, Gründer und Creative

Direktor Stepper Eyewear Limited.

Presse: Marge Axelrad, Vision Monday

Jordan Chun, V. Magazine / Rosemarie Frühauf, Optic und

Vision / Gregory Han, Design Milk.

13:00

BESTORE 2021

VERLEIHUNG DES DESIGNPREISES UND

INNOVATIONSPREISES.

14:00

EYEWEAR TRENDS

FÜR DIE SAISON SS22 – WGSN

Kim Mannino, Leiterin der Trendkuration, WGSN.

15:00

SHOPPER PROGNOSE 2021 – WGSN

Kim Mannino, Leiterin der Trendkuration, WGSN.

15:00 Uhr parallel auf der Bühne “Neue Produkte”

KLICKEN UND WECHSELN – DIE BABY

BRILLENREVOLUTION – MOKKI

16:00

DROPS OF MATERIAL TRENDS:

PRÄZISIONSSCHÖNHEIT – MATERIALLY

Valentina Ventrelli, Analystin für Trends und Ästhetik

Anna Pellizzari, Geschäftsführerin @ Materially.

17:00

DROPS OF MATERIAL TRENDS:

ABFALL-METAMORPHOSE – MATERIALLY

Valentina Ventrelli, Trends &Ästhetik-Analystin

Anna Pellizzari, Geschäftsführerin @ Materially

18:00

Wiederholung des MIDO Mashups von 12:00 Uhr