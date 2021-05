Die demografische Entwicklung in Deutschland eröffnet Kontaktlinsenspezialisten hervorragende Geschäftschancen: Fast die Hälfte der Bevölkerung hierzulande ist zwischen 45 und 64 Jahre alt – und damit im besten Alter für multifokale Kontaktlinsen. Das nötige Know-how für die Anpassung dieser oft zu Unrecht als kompliziert angesehenen Kontaktlinsen vermittelt das Johnson & Johnson Vision Institute in seinem umfassenden digitalen Weiterbildungsprogramm. In den interaktiven Online-Seminaren erfahren die Teilnehmenden zum Beispiel wie sie dank des PUPILLENOPTIMIERTEN DESIGNS in vier einfachen Schritten 90 Prozent der Linsen erfolgreich anpassen können. Weitere Themen in diesem Quartal sind unter anderem Materialeigenschaften und Tipps zur Auswahl der richtigen Kontaktlinsen.

„Mit unseren kostenlosen Seminaren wollen wir den stationären Fachhandel in der Corona-Krise unterstützen und die Kundenbindung stärken“, unterstreicht Marco van Beusekom, Senior Manager Professional Education and Development Germany, Austria & Benelux Johnson & Johnson Vision. „Wir freuen uns sehr, dass dieses Angebot so gut angenommen wird und unsere Partner den Mehrwert für ihr Geschäft sehr schätzen.“

Marco von Beusekom. Foto: Johnson & Johnson

Die einstündigen Online-Weiterbildungen laufen unkompliziert über das Videokonferenzsystem Zoom. Eine Chatfunktion ermöglicht Diskussionen, auch individuelle Fragen werden beantwortet. Die renommierten Dozenten teilen aktuelle Erkenntnisse aus der Kontaktlinsenforschung sowie praktisches Know-how zu Kundenkommunikation und zur optimalen Versorgung von Kontaktlinsenträgern. Besonders schätzen die Teilnehmenden die Praxisnähe und Interaktivität der Veranstaltungen. So bringen die Seminare direkten Mehrwert für ihr Geschäft und ermöglichen auch den wichtigen fachlichen Austausch mit Kollegen und Experten.



Aktuelle Online-Seminar-Highlights

Montag 28. Juni – 9:00 Uhr: PUPILLENOPTIMIERTES DESIGN – damit überzeugen Sie presbyope Kunden

damit überzeugen Sie presbyope Kunden Montag 05. Juli – 9:00 Uhr: Mehr als 90 Prozent: Erfolgreiche Anpassung multifokaler Kontaktlinsen in 4 einfachen Schritten – dank PUPILLENOPTIMIERTEN DESIGNS

Montag 12. Juli – 09:00 Uhr: So bauen Sie Ihr multifokales Geschäft aus

Montag 13. September – 09:00 Uhr: Weiche Linsenanpassung 2.0 – es hat sich viel verändert

Montag 20. September– 09:00 Uhr: Materialeigenschaften – das interessiert Ihre Kunden

Montag 27. September – 09:00 Uhr: Auswahl der richtigen Kontaktlinse – was sollte man beachten?



Das vollständige Online-Seminar-Programm mit allen Informationen zu Anmeldung und Teilnahme gibt es hier: https://www.jnjvisioncare.de/online-seminare