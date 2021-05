Foto: Elle Eyewear

ELLE Eyewear launcht eine äußerst feminine Kollektion zu Ehren ihrer französischen Wurzeln: Made in France. Auf der Charmant-Styleshow, die parallel zur MIDO am 5. Juni stattfinden wird, kann man die Kollektion näher kennenlernen.

Seit ihrer Gründung im Jahr 1945 vermittelt ELLE Frauen auf der ganzen Welt positive und motivierende Botschaften. So liefert die Marke den Schlüssel für ein erfolgreiches Leben in einer sich ständig verändernden Welt. Die moderne Fashionmarke hat sich über die Jahrzehnte als wahre Verbündete der Frauen positioniert: ELLE hört ihnen zu und begleitet sie täglich auf ihrem Weg zu einem starken und unabhängigen Leben.

Die Marke ist eine Pionierin, die eine kreative Sprache spricht und die angesagtesten Trends mit viel Lebensfreude für sich selbst interpretiert – genau wie die ELLE-Frau. Clever und charmant verkörpert sie den urbanen Stil der französischen Hauptstadt in ihrem unverkennbaren, einzigartigen Look.

ELLE Made in France ist eine Geschichte, die von Frauen für Frauen erzählt wird – und das durch hochwertige französische Brillen.

EIN AUSSERGEWÖHNLICHES KNOW-HOW MADE IN FRANCE

Die Kollektion wird im Jura, genauer gesagt in der Stadt Oyonnax, gefertigt. Bekannt wurde die Stadt durch die Herstellung von Haarkämmen und Schmuck aus Azetat. Als mit der Zeit zunehmend ein Trend hin zu Kurzhaarfrisuren entstand, wurde die Produktion um Azetat-Brillen ergänzt.

Von 1950 bis 1980 wandten sich viele internationale Unternehmen für die Produktion von Azetat-Fassungen an die Hersteller aus Oyonnax. Der europäische und amerikanische Optikmarkt boomte, die bekanntesten Prominenten trugen Made in France-Brillenfassungen und machten diese zu einem gefragten Modeaccessoire.

In der Brillenindustrie steht Oyonnax auch heute noch für höchste Expertise. Die Wiege der französischen Brillenfertigung verfügt über ein außergewöhnliches handwerkliches Können, das seit Jahrhunderten von Generation zu Generation weitergegeben wird. Heute entstehen hier für ELLE Eyewear hochwertige Fassungen, die sich durch wunderschöne sowie sorgfältige Verarbeitung, hübsche Details und makellose Politur auszeichnen.



Made in France-Kollektion 2021

Azetat ist das Material der Wahl für die Made in France-Kollektion. Es wird bis zur Perfektion poliert, um Fassungen zu erhalten, die gleichzeitig glänzend, weich und äußerst komfortabel sind. Nicht weniger als 3 Poliertrommeln mit sehr spezifischen Eigenschaften werden verwendet, um ein solch hochwertiges Ergebnis zu erzielen, wie es bei den Fassungen der Kollektion zu finden ist.

EIN UNVERWECHSELBARES DESIGN

Die Modelle der Made in France-Kollektion zeichnen sich durch eine feminine und weiche Linienführung aus, die sich in ultra-trendigen Formen wiederfindet: Panto, Oversize, Cat-Eye oder geometrisch. Die 10 neuen Fassungen – 8 optische und 2 Sonnenbrillen – überzeugen durch Raffinesse und Originalität. Wunderschöne, kreative Akzente verleihen den Brillen den letzten Schliff. Bei einigen Modellen wird das Azetat durch glatte Verbindungen an den Bügeln mit einer Metallverzierung kombiniert. Die Looks sind raffiniert, elegant und verfügen über einen ausgezeichneten Tragekomfort.

Text von Charmant.