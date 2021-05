Giovanni Sanna. Foto: Charmant

Die CHARMANT GmbH Europe freut sich, bekannt geben zu dürfen, dass Herr Giovanni Sanna zum 01. Mai 2021 die Gebietsleitung der Postleitzahlen 66-79 und 88-89 für die Marken Ad Lib, Elle, Line Art CHARMANT und CHARMANT Z übernommen hat.

Herr Sanna verfügt über weitreichende Erfahrung im Vertrieb hochwertiger Konsumgüter, sowohl im Einzelhandel wie auch im Großhandel, und war zuletzt bei der Firma Niessing Schmuck-Manufaktur GmbH & Co. KG tätig. Mit seinem langjährigen und breiten Erfahrungsspektrum wird er eine wertvolle Unterstützung für das Vertriebsteam sein und seinen Kund*innen gerne jederzeit beratend zur Seite stehen.

„Ich freue mich sehr darauf, mein Wissen in einem so innovativen Unternehmen einzubringen und die Partnerschaften mit unseren Kundinnen und Kunden weiterhin erfolgreich auszubauen“, sagt Giovanni Sanna.

Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und wünschen Herrn Sanna einen erfolgreichen Start.