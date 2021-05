Prof. Sickenberger ist einer der Referenten bei den neuen Oculus-Onlineseminaren. Foto: Oculus

Neue Online-Seminare von OCULUS: Was Sie schon immer über Spaltlampenbefunde, Meibom-Drüsen und Kinderoptometrie wissen wollten.

Mit spannenden neuen Themen erweitert OCULUS das aktuelle Online-Lernangebot der OCULUS Akademie. „Meibom-Drüsen verstehen“ mit Anke von Ahrentschildt am 27. Mai und „Das 1 x 1 der Kinderoptometrie“ mit Lisa Schüßler am 28. Juli 2021 sind zwei der neuen Seminarthemen.

Am 20. Mai und am 1. Juni referiert Prof. Sickenberger rund um die Spaltlampe: Im Online-Seminar „Optometrische Spaltlampeninspektion des vorderen Augenabschnitts“ geht es um die Grundlagen der Spaltlampenuntersuchung. Wenn Sie lernen wollen, was eine ausführliche Spaltlampeninspektion umfasst und wie ein durchdachter Untersuchungsablauf aussehen kann, sollten Sie sich für den 20. Mai anmelden.

Mit dem Titel „Spaltlampenbefunde: Fälle aus der Praxis für die Praxis“ geht das Thema am 1. Juni in die Fortsetzung. Dieses Mal lernen Sie nicht nur mit Prof. Sickenbergers interessantesten Fällen, Sie können sogar selbst im Vorfeld einen eigenen Befund beisteuern, den Prof. Sickenberger für die Gruppe diskutiert und analysiert.

Alle Online-Seminare finden vormittags statt und kosten € 50 zzgl. MwSt. Die Anmeldung geht ganz einfach über die Website www.oculus-akademie.de. Setzen Sie sich am besten ein Lesezeichen für diese Seite, denn wir erweitern ständig unser Angebot und werden auch in den nächsten Wochen neue Online-Seminare veröffentlichen.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie Ihren OCULUS Fachberater oder besuchen www.oculus.de und www.oculus-akademie.de.