Der neue FLAIR-Repräsentant Rüdiger Wolf. Foto: FLAIR

Nachfolgeregelung bei FLAIR in Baden-Württemberg. Nach 14 Jahren FLAIR verabschiedet sich Uwe Listing in den wohlverdienten Ruhestand. FLAIR freut sich, hiermit Rüdiger Wolf als Nachfolger für die Repräsentation der Marken FLAIR und bx. eyewear inspirations in den PLZ-Gebieten 69 – 72, 74, 75, 76, 77 – 79, 88 (*teilweise) vorstellen zu können.

Herr Wolf passt mit seiner langjährigen Erfahrung im Vertrieb hochwertiger Eyewear-Marken, seiner Leidenschaft für leichte Brillenmode Made in Germany und seinem intensiven Betreuungsansatz sowie seiner positiven Art perfekt zu FLAIR.

Kontaktdaten:

Rüdiger Wolf

Fon: +49 170 5712442

E-Mail: ruediger.wolf@flair.de

Rüdiger Wolf und FLAIR freuen sich darauf, den FLAIR-Partnern auch in dieser besonderen Zeit mit vielen ebenso besonderen Ideen und Konzepten zur Seite zu stehen und gemeinsam tolle Marken- und Produktauftritte zu entwickeln.

Das gesamte FLAIR-Team heißt Herrn Wolf willkommen und sieht einer großartigen und erfolgreichen Zusammenarbeit entgegen.

Text von Flair.