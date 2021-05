die Oakley Kato schmiegt sich dynamisch ans Gesicht an. Foto: Oakley

Oakley hat seiner Geschichte ikonischer Sportbrillen heute ein Modell hinzugefügt, dass eine völlig neue Dimension des Designs und Tragegefühls eröffnet: Die Oakley® Kato™ steht für grenzenlose Möglichkeiten. Die Sportbrille, die das Ergebnis eines 45 Jahre andauernden Innovationsprozesses ist, sprengt alle Grenzen im Bereich Sport-Performance. Die rahmenlose Sportbrille mit erweitertem Sichtfeld fühlt sich wie eine Maske an und ermöglicht den Blick eines Superhelden, indem sie jegliche Grenzen aufhebt.

Die Oakley Kato vereint alle Errungenschaften und Innovationen von Oakley. Das Modell präsentiert sich mit einem verstellbarem Bügelsystem und mehreren Nasenpads, um jeder Gesichtsform die optimale Passform zu garantieren. Das funktionale Design passt sich den Konturen des Gesichts durch eine plastische Glasform an, die für einen unvergleichlichen Look und absolut klare Sicht sorgt. Das robuste und zugleich leichte O-Matter™-Bügelmaterial sorgt für Langlebigkeit, während die Unobtainium®-Gummierung an den Bügeln, ganztägigen Komfort und rutschfesten Halt garantieren. Das funktionale sportliche Design, das ganz im Zeichen der Performance steht, bietet eine optimierte Abdeckung der Augen, ein erweitertes Sichtfeld, perfekten Sitz und sicheren Schutz vor äußeren Einflüssen. Kato ist mit der Prizm™-Glastechnologie ausgestattet, die Farbwahrnehmung und Kontrast verbessert, damit Sie mehr Details sehen und das Beste aus jeder Aktivität machen können.

Foto: Oakley

Design: Funktionelles Sportdesign mit optimierter Abdeckung der Augen, erweitertem Sichtfeld, perfektem Halt und sicheren Schutz vor äußeren Einflüssen.

Rahmenmaterial: Das robuste und zugleich leichte O-Matter™-Rahmenmaterial garantiert Langlebigkeit und uneingeschränkten Tragekomfort.

Ganztägiger Tragekomfort: Unobtainium®-Bügel sorgen den ganzen Tag über für rutschfesten Halt

Erhältlich mit der Prizm™-Glastechnologie, die Farbwahrnehmung und Kontrast verstärken, um mehr Details zu sehen

Foto: Oakley

Oakley Kato wurde zum ersten Mal 2019 skizziert, aber das Konzept einer neuen Brillenglasplattform mit Freiformdesign befand sich schon ein paar Jahre zuvor in der Forschung und Entwicklung. Die Nasenform wurde aus Gründen der Abdeckung und der Ästhetik entwickelt. Unsere Athleten haben sich für den “Kampf gerüstet”, und die Oakley Kato erfüllt dieses Bedürfnis mit einem schildartigen Design, das sie während eines Kampfes schützt und es ihnen ermöglicht, ihre innere Superkraft zu entfalten. Es wurden weit über 200 Prototypen entwickelt, um alle wichtigen Merkmale des Designs festzulegen. Es wurden fünf völlig neue Fertigungsprozesse entwickelt, um die Brillenglasform zu realisieren.

Die Oakley Kato hat drei Designpatente und ein Gebrauchspatent angemeldet.

Mehr unter https://www.oakley.com/de-de/kato-sunglasses

Text von Oakley, bearbeitet von Rosemarie Frühauf.