Die Office-Gläser haben eine leichte Gelbtönung um LED-Strahlen zu filtern. Foto: Schweizer

Die neuen Gleitsichtgläser medi-lens OFFICE-Comfort von SCHWEIZER bieten höchsten Sehkomfort und ermüdungsfreies Arbeiten über einen langen Zeitraum.

Die medi-lens OFFICE-Comfort Gläser von SCHWEIZER, sogenannte Raumkomfortgläser, sind die ideale Ergänzung für alle Personen, die Wert darauflegen, die passende Brille für unterschiedlichste Entfernungen in der Nähe und in räumlichen Umgebungen zu tragen, also bestmögliche Sicht in dem für sie relevanten Sehbereich zu haben. Die Raumkomfortgläser ermöglichen es dem Träger, die natürliche Kopf- und Körperhaltung beizubehalten und somit eine ergonomische und gesunde Körperhaltung über mehrere Stunden entspannt einzunehmen.

Die Sehbereiche des Raumglases. Foto: Schweizer

Ideal, gerade für die Bildschirmarbeit, ist das Spezialfilterglas OFFICE LED-Comfort. Dieser Filter bietet Schutz vor LED-abstrahlenden Quellen, wie PC-Bildschirmen. Dabei wird energiereiches blaues Licht auf ein optimales Maß gedämpft, der Kontrast wird gesteigert und der Ermüdung der Augen vorgebeugt. Aufgrund der nur sehr leicht getönten Gläser kommt es zu kaum nennenswerten Farbveränderungen.

Mehr Kontrast bei Grauem Star bieten die OFFICE CATARACT-Comfort Filter, die einen gesteigerten Sehkomfort sowohl für den prä- als auch für den postoperativen Gebrauch leisten können.

Für spürbare Entlastung bei Kopfschmerzen und Migräne können die beiden Gläser OFFICE MIGRÄNE-Comfort 22 und OFFICE MIGRÄNE-Comfort 37 sorgen. Sie können die häufig am Arbeitsplatz auftretenden Belastungen, wie Blend- und Lichtempfindlichkeit, verringern.

Meist macht es sich ab dem ca. 40. Lebensjahr bemerkbar: Das Arbeiten am Bildschirm und die damit verbundenen Blickwechsel, wie etwa von der Tastatur zum Monitor oder zum Telefon, strengen plötzlich mehr an. Digitale Medien und das damit einhergehende Lesen und Arbeiten am Bildschirm bestimmen oftmals den Alltag. Dadurch wächst der Bedarf an Bildschirmarbeitsplatzbrillen stetig. 68 % der 25- bis 54-jährigen und rund 60 % der über 55-jährigen Deutschen verbringen nach Angaben des Statistischen Bundesamtes jeden Tag Zeit vor dem Computerbildschirm und das über einen längeren Zeitraum. Dies ist für das visuelle System (Augen) Schwerstarbeit.

Mit dem umfassenden medi-lens Spezialbrillenglas-Programm von SCHWEIZER stehen Lösungen für alle Sehherausforderungen des Alltags zur Verfügung. Egal ob Beruf, Freizeit, Sport oder auch bei medizinischen Anwendungen – die individuellen und optimal auf die jeweilige Situation angepassten Brillengläser unterstützen den Sehkomfort. Sie sorgen durch die Kombination aus speziellen Filtern und Veredelungen für den bestmöglichen Seheindruck bei gleichzeitig optimalem Schutz der Augen. Hierzu stehen neben den Standard-Brillengläsern (Einstärken, Mehrstärken, Gleitsicht etc.) auch hochspezialisierte Lösungen für unterschiedliche Krankheitsbilder wie AMD oder Katarakt zur Verfügung.