R+H startet wieder eine große Kampagne mit Fußball-Kommentator Marcel Reif. Foto: R+H

Vom 11. Juni bis 11. Juli dieses Jahres findet in 11 Ländern die Fußball-EM statt. Mit dabei als eine der bekanntesten Stimmen fußballerischer Großveranstaltungen ist Marcel Reif, seit dem vergangenen Jahr Markenbotschafter für die SiiA®-Gleitsichtgläser von Rupp + Hubrach (R+H).

Der beliebte und mehrfach ausgezeichnete Sportjournalist und Fußballkommentator ist überzeugter SiiA®-Träger und Markenbotschafter einer neuen umfassenden Online-Kampagne, die R+H Anfang Mai mit ebenso unterhaltsamen wie informativen Videoformaten und Onlinebannern zündet. Über drei Monate hinweg spricht R+H damit ganz gezielt in den Einzugsgebieten seiner Partneroptiker u.a. auf Social Media-Kanälen wie YouTube, Facebook und Instagram sowie hochfrequentierten Webseiten wie focus.de, spiegel.de und automotorundsport.de und vielen weiteren ein Millionenpublikum an. Alle Optiker können die aufmerksamkeitsstarken Filme von R+H mit ihrem Logo und ihren Kontaktdaten individualisieren lassen und parallel für ihre Kundenansprache vor Ort einsetzen, so z. B. auf POS-Screens sowie auf ihren Social Media-Kanälen und Webseiten.

Fußballexperte für gutes Sehen

Marcel Reif gehört zu den gefragtesten Fußballkennern, ist einer der Experten der Fußball-Talkshow „Doppelpass“ von Sport1 und regelmäßig im reichweitenstarken Fußball-Talk-Podcast „Reif ist live“ von BILD zu sehen. „Marcel Reif ist ein Sympathieträger mit einem hohen Bekanntheitsgrad und ein echter Fan unserer Gleitsichtgläser“, so Frank Lindenlaub, Leiter Marketing bei R+H. „Sein Bekanntheitsgrad reicht weit über die große Fußballgemeinde hinaus, und unsere Videos transportieren seine echte Begeisterung für hervorragende Gleitsichtgläser, aber auch seine Überzeugung, dass eine Messung und Beratung bei einem stationären Optiker unentbehrlich sind. Wir haben Marcel Reif eine Top-Beratung bei einem unserer Partner an seinem Wohnort vermittelt und ihn ein paar Monate seine Erfahrungen mit unseren auf ihn maßgeschneiderten SiiA®-Gleitsichtgläsern machen lassen. Der Rest war ein Interview, wo er sich offen und ehrlich unseren Fragen gestellt hat. Herausgekommen sind diese faszinierenden und geradezu ansteckenden Statements.“

„Über dieses Gleitsichtglas staunt Deutschland“

„Für das Sehen nur das Beste vom Besten zu nehmen und mit weniger nicht zufrieden zu sein, ist für mich ein unverzichtbarer Teil meiner Lebensqualität und meines Verständnisses von Professionalität im Beruf“, so Marcel Reif im Interview. „Gute Gleitsichtgläser können mein Sehen enorm verbessern, wenn der Augenoptiker meine persönlichen Sehanforderungen kennt und berücksichtigt. Was ein guter Optiker alles messen und beeinflussen kann, ist faszinierend. Unter diesem Standard mache ich es nicht mehr!“

Die SiiA®-Kampagne startet im Mai sowohl mit bis zu 20 kurzen acht- bis 15-sekündigen Clips, in denen Marcel Reif mit einer aktivierenden Aussage Lust auf die ganze „Geschichte“ macht, als auch mit ein bis zwei-minütigen Videos mit dem sympathischen Markenbotschafter, die immer in dem Dreiklang „hinter den Kulissen des Fußballs“ – „meine persönliche Sehanforderung“ – „Bedeutung des stationären Augenoptikers“ aufgebaut sind. Alle Videos wie auch die aufmerksamkeitsstarken Banner führen den interessierten User direkt zur SiiA®-Landingpage. Von dort werden die Besucher über die Optikersuche mit Terminvergabe-Tool direkt in die Geschäfte der Partneroptiker gelenkt. Besonders praktisch für die Optiker: Sie können die vereinbarten Termine mit wenigen Klicks über einen Download aus dem R+H-Partnerportal ganz smart in ihre Kalender übertragen. Und mit einem einfach zu generierenden Link können die teilnehmenden Optiker dieses Tool von R+H zudem völlig kostenlos auf ihrer eigenen Homepage integrieren. Alle Informationen zu den Services rund um das Terminvergabe-Tool finden Optiker in der Rubrik „Service“ im R+H-Partnerportal.

Umfassendes Media-Paket für Partneroptiker

Für alle SiiA®-Partner hat R+H ein umfassendes Media-Paket geschnürt. Die Augenoptiker können einzelne Videos aus den „Shorties“ und aus den längeren „Clips“ auswählen, um auf ihr SiiA®-Angebot aufmerksam zu machen. R+H individualisiert die Auswahl mit den Logos und Kontaktdaten der teilnehmenden Partneroptiker, so dass die Filme zu ihren Filmen werden. Das Package beinhaltet drei Video-Clips, sechs „Shorties“ sowie vier Poster mit unterschiedlichen Motiven und ist im Aktionszeitraum bis zum 31.07.2021 inklusive Individualisierung zum reduzierten Preis von nur 99 Euro erhältlich.

Neben diesen liegen im R+H-Partnerportal noch zahlreiche andere Materialien für die SiiA®-Kampagne mit Marcel Reif bereit: LED-Leuchtrahmen, Advertorial- und Social Media-Vorlagen u.v.m. Sie finden die Videos im youtube-Channel von R+H, Stichwort-Suche „SiiA Marcel Reif“

HIER geht´s zum Video: https://www.youtube.com/channel/UCsPbDGtb466dWmc3svu3lEA

Text von R+H.