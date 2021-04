Kampagnenfoto: uvex

Die uvex sportstyle RX Kollektion gibt es jetzt mit neuen Modellen und Farbvarianten – mit Gläsern von Rupp + Hubrach.

Ob Downhill mit dem Mountainbike oder mit dem E-Bike durch die City – Fahrradfahren ist der ultimative Sport- und Freizeittrend. Und das mehr denn je, denn jetzt zieht es die Menschen noch intensiver an die frische Luft und in die Natur. Wer sich aufs Rad schwingt, sollte allerdings gut gerüstet sein: Grelles Sonnenlicht, Fahrtwind, Staub und Schmutz können den Augen ganz schön zu schaffen machen. Eine wirklich gute Sportbrille in der eigenen Sehstärke darf deshalb ebenso wenig fehlen wie ein guter Helm. Rupp + Hubrach (R+H) hat die richtige Auswahl im Programm: die uvex sportstyle RX Brillenkollektion mit zahlreichen sportlichen und stylischen Extras.

Die Highperformer unter den Sportbrillen

Hochwertige Materialien, innovative Technologien und modernste Sicherheitsstandards: uvex sportstyle RX Sportbrillen setzen bereits seit Jahren Maßstäbe. Jetzt begeistert die Kollektion mit einer Reihe attraktiver Neuerungen. So etwa mit den neuen Modellen RXd 4006 mit direkter Scheibenbelüftung in drei Farben und RXi 4104 mit inklinierbaren Bügeln in zwei Farben. Die Kollektion umfasst damit aktuell sieben Vollrandmodelle zur Direktverglasung und fünf Clip-in-Modelle. Außerdem gibt es diverse neue Farbvarianten und einen neuen Farbfilter mit uvex colorvision Technologie.

Das Modell RXi 4104 von uvex. Foto: uvex

R+H verglast die bruchfesten Fassungen mit hochwertigen Polycarbonat- Markenbrillengläsern und gewährleistet damit optimalen Schutz und ein großes Blickfeld. Je nach Bedarf können die Gläser kontraststeigernd mit uvex colorvision, polarisierend oder selbsttönend ausgestattet werden. Für perfekten Sitz sorgen der anpassbare Nasensteg und anpassbare Bügelenden.

Mehr Kontrast, mehr Details, mehr Sehen

Mit nunmehr vier innovativen uvex colorvision Farbfiltern realisiert R+H eine gesteigerte Kontrastwahrnehmung und ein verbessertes Seherlebnis. So hilft die Variante „urban“ dabei, Ampeln und Bremslichter besser zu erkennen, „outdoor“ verbessert die Tiefenwahrnehmung und „daily“ lässt natürliche Farben klarer erscheinen. Neu ist die Variante „nature“ für intensivere Grüntöne, leuchtende Farben und klare Konturen in der Natur.

Die Sportbrillen aus der uvex sportstyle RX Kollektion gibt es mit hochwertigen R+H Einstärken- und Gleitsichtgläsern – ganzflächig optimiert – für ein großes Blickfeld. „Die Verkaufspotenziale in der Sportoptik sind so groß wie nie“, sagt R+H Geschäftsführer Ralf Thiehofe. „Mit uvex Sportbrillen können unsere Partner eine ebenso sportliche wie anspruchsvolle Kundengruppe aktivieren.“ Und das sind bei Weitem nicht nur Biker – Brillen aus der uvex sportstyle RX Kollektion eignen sich ebenso gut für ambitionierte Golfer, Reiter oder Wassersportler.

Tischaufsteller. Foto: uvex

Mehr Erfolg mit gezielter Unterstützung

Mit aufmerksamkeitsstarken Werbemitteln und POS-Materialien unterstützt R+H Augenoptiker dabei, sportliche Brillenträger gezielt anzusprechen. Außerdem empfiehlt R+H seinen Partnern in Sachen Werbung und Social Media die Zusammenarbeit mit Sportfachgeschäften wie etwa Fahrradläden. Ein besonderer Vorteil: Die Teilnahme am R+H Web-Seminar mit wertvollem Know-how aus der Sportoptometrie und Tipps für den Sportbrillenverkauf ist bei einer Bestellung ab sechs Fassungen kostenlos. Beide Kollektionen gibt es exklusiv nur beim Augenoptiker. Teilnehmende Augenoptiker in ihrer Nähe finden Interessierte übrigens bequem über die Händlersuche auf uvex-sport.com in der Kategorie „Eyewear“.

Weitere Informationen zu uvex sportstyle RX, R+H Brillengläsern für Sportbrillen und die Marketingmaßnahmen gibt es beim R+H Vertriebsteam oder auf www.rh-brillenglas.de.