Foto. Wöhlk / Seed

Seit Mai 2019 kooperiert die Wöhlk Contactlinsen GmbH mit dem japanischen Contactlinsenhersteller SEED Co., Ltd. Die beiden

Familienunternehmen blicken auf eine sehr ähnliche Firmengeschichte zurück und

wurden fast zur selben Zeit vor rund 70 Jahren gegründet. Inzwischen ist Wöhlk die

Tochtergesellschaft von SEED. Mit dieser internationalen Kooperation stärkt der

norddeutsche Contactlinsen-Produzent seine Stellung auf dem internationalen Markt

und erweitert gleichzeitig sein Portfolio: Während Wöhlk Experte für individuelle

Contactlinsen und deutscher Marktführer auf diesem Sektor ist, fokussiert SEED sich

auf die Herstellung von Tageslinsen.

Ab sofort sind vier verschiedene Produkte „Made in Japan“ in Deutschland und

Österreich erhältlich und werden über Wöhlk vertrieben: Die SEED 1dayPure

moisture Serie besteht aus einer sphärischen, einer torischen („for Astigmatism“)

und einer multifokalen („Multistage™“) Variante und kann so im gesamten Spektrum

an Fehlsichtigkeiten eingesetzt werden. Bislang einzigartig auf dem deutschen

Markt: die zweikurvige torische Tageslinse ist für den Sphären-Bereich von

-10,00 dpt bis +5,00 dpt erhältlich. Eine weitere Besonderheit sind die natürlichen

Wirkstoffe aus Algin, das in besonders schonenden Verfahren aus Seealgen

extrahiert wird. Das stark wasserbindende Polymer wird der

Aufbewahrungsflüssigkeit zugesetzt, hält die Tränenflüssigkeit auf der

Linsenoberfläche und bildet so einen natürlichen Schutzfilm. Auch die Linse selbst

wirkt durch ihre bi-ionische Zusammensetzung (Material SIB = SEED Ionic Bond)

wasserbindend und sorgt für einen stabil hohen Wassergehalt von 58 Prozent.

Darüber hinaus reduziert das Material die Verdunstung, vermindert Ablagerungen

und schützt vor Reizungen und Unverträglichkeiten. Das bi-ionische Hydrogel

vereint die Vorteile von nicht-ionischen Contactlinsen mit geringem Wasseranteil, die

ausgesprochen widerstandsfähig gegen Ablagerungen und stabil gegenüber der

Umgebung sind, mit denen von Contactlinsen mit hohem Wasseranteil, die eine sehr

hohe Sauerstoffdurchlässigkeit aufweisen. Mit einer Mittendicke von lediglich

0,07 mm zählt die SEED 1dayPure moisture zu den dünnsten Linsen im Bereich der

wasserbindenden Tageslinsen. Auch der Randbereich ist für eine Tageslinse

außergewöhnlich aufwändig gestaltet: Im Vergleich zum herkömmlichen Design ist

der Randbereich 30 Prozent dünner und leicht angehoben.

Die SEED 1dayPure moisture Multistage™ ist eine komfortable Alternative zu

Gleitsicht- oder Bifokalbrillen – auch in Verbindung mit sphärischen Fehlsichtigkeiten

(Myopie und Hyperopie). Sie ist in zwei Produkttypen erhältlich: Typ A für

beginnende Presbyopie (Nahzusatz +0,75 dpt), Typ B für einen betonten und klar

definierten Unterschied zwischen Nähe und Ferne (Nahzusatz +1,5 dpt).

Erweitert wir die Serie ab sofort um eine vierte Produktvariante: Die SEED 1dayPure

EDOF. Hierbei handelt es sich um eine Tageslinse mit erweiterter Schärfentiefe

zur Verwendung bei Alterssichtigkeit. EDOF steht für Extended Depth Of Focus.

Entwickelt wurde diese Technologie zur Behandlung von Presbyopie von dem

weltweit anerkannten Brien Holden Vision Institute mit Sitz in Australien. SEED ist

der exklusive Partner in der Nutzung dieses innovativen Designs bei Tageslinsen

und setzt es in der SEED 1dayPure EDOF um. Die erweiterte Schärfentiefe

ermöglicht es presbyopen Contanctlinsenträger:innen, Objekte und Gegenstände

über einen großen Entfernungsbereich, von nah bis fern, scharf zu sehen. Die

SEED 1dayPure EDOF-Contactlinse zeichnet sich durch die Modulation mehrerer

Aberrationen höherer Ordnung aus, die so abgestimmt sind, dass die

Netzhautbildqualität für einen großen Bereich von Entfernungen, Pupillengrößen und

Dezentrierungen optimiert wird. Um den Ansprüchen möglichst vieler

Contactlinsenträger:innen gerecht zu werden, ist das Produkt in drei verschiedenen

Schärfetiefe-Bereichen erhältlich (Low, Middle und High). Wie alle SEED 1dayPure

Linsen wird auch die EDOF aus dem bi-ionischen Material „SIB“ hergestellt.

Text von Wöhlk.