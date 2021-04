Foto: Rupp+Hubrach

Augenoptiker können ihren Kunden jetzt auch für Einstärkenbrillengläser High-Definition Sehlösungen anbieten, die es bislang nur bei den Premium Gleitsichtgläsern SiiA® und anateo® ME gab: Freiform-Brillengläser von Rupp + Hubrach (R+H) gewährleisten Sehschärfe bei jedem beliebigen Blick durch das Brillenglas.

Die R+H Freiformtechnologie übernimmt die Gebrauchssituation aus der Refraktion mit Messbrille und Phoropter für die gesamte Flächenberechnung. Damit wird das Glas nicht nur für den Bezugspunkt, sondern für alle Berechnungspunkte angepasst. Bei der Berechnung der Freiformflächen werden sowohl die individuelle Tragesituation der Brillengläser berücksichtigt als auch die Blickbewegungen der Brillenträger. Mit modernsten Technologien simuliert R+H in der Berechnung der Brillengläser Augenbewegungen und ermittelt so für jeden beliebigen Blickwinkel eine optimierte Korrektionswirkung. Dabei wird das Freiformglas in Tausende kleinste Flächensegmente unterteilt. Jedem möglichen Durchblickspunkt wird eines dieser Areale zugeordnet und die Korrektionswirkung für den dort geltenden Blickeinfall berechnet; benachbarte Segmente werden angeglichen, so dass eine übergangslose Fläche entsteht. So entsteht ein Freiformglas von R+H für bestmögliches, scharfes Sehen in jedem Blickwinkel, während ein konventionelles Einstärkenglas grundsätzlich nur einen Durchblickspunkt hat, in dem die Glaswirkung passt. Die Freiform-Einstärkengläser „Made in Germany“ von R+H gibt es in einem Bestellwert von bis zu 1/100 Dioptrien.

Foto: R+H

Optimierung durch biometrische Parameter

Für die neuen SiiA® und anateo ME® Freiform-Einstärkengläser kombiniert R+H seine Freiformtechnologie mit den besonderen Markenvorzügen. So fließen bei beiden Markengläsern zur Gebrauchsoptimierung erstmals biometrische Parameter wie Pupillendistanz, Hornhautscheitelabstand und Vorneigung zur Optimierung der Freiformfläche in die Berechnung ein.

Zusätzlich können noch weitere individuelle Anpassungen und Funktionen gewählt werden. So kann durch eine zusätzliche Akkommodationshilfe unterhalb des Bezugspunktes eine sogenannte Nah-Komfortzone in das Glas integriert werden. Das ist eine ideale Option für alle, die sich eine erste Sehunterstützung auch in der Nähe wünschen.

Höchste Markenqualität für Anspruchsvolle

In das Design von SiiA® Einstärken fließt darüber hinaus noch eine Vielzahl weiterer Daten ein; unter anderem die natürliche Kopf- und Körperhaltung in Form von Händigkeit und Leseabstand aber auch die Biometrie des Auges durch die Angabe des Drehpunktscheitelabstands b‘. Mit bis zu 486.000 Wellenfrontberechnungen entstehen das individuelle Design und die Geometrie dieses Highend-Brillenglases. Auch die Option Nachtmodus ist wählbar, um den Effekt einer Nachtmyopie abzuschwächen und Sehprobleme in der Dämmerung und bei Nacht zu reduzieren.

Die Freiform-Einstärkengläser von R+H gewährleisten nicht nur scharfes Sehen, sondern sie sehen auch ausgesprochen gut aus und haben einen hohen Tragekomfort. Die dünnen und leichten Gläser können passend zur ausgewählten Fassung gestaltet werden – ohne Aufpreis.

Alle Fotos: R+H

Überzeugende Argumente für die Gleitsichtglasträger von morgen

Augenoptiker, die ihren Kunden Sehschärfe bei jedem beliebigen Blick durch das Brillenglas bieten wollen, sind mit den neuen SiiA® und anateo ME® Freiform-Einstärkengläsern bestens aufgestellt. Sie können in Beratungsgesprächen ihren Innovationsvorsprung unter Beweis stellen und anspruchsvolle jüngere Brillenträger mit Parametern überzeugen, auf die sie als künftige Gleitsichtglasträger sicherlich nicht verzichten mehr wollen. Ganz nach dem Motto „Heute kennenlernen, was in Zukunft an Gleitsicht begeistert“.

Weitere Informationen zur R+H Freiformtechnologie und den neuen SiiA® und anateo ME® Freiformeinstärkengläsern gibt es beim R+H Vertriebsteam und auf www.rh-brillenglas.de.

Text von R+H.