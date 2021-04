Die neuen FLAIR-Repräsentanten: Philipp Mayer, links, und Thomas van den Boom, rechts. Foto: Flair

FLAIR freut sich mitteilen zu können, dass ab dem 01.04.2021 zwei neue Repräsentanten die Marken FLAIR und bx. im Ruhrgebiet und im Rheinland verantworten werden.

Im Ruhrgebiet (PLZ 40 – 47) wird Thomas van den Boom Klaus Josten nachfolgen, der sich nach 35 verdienstvollen Jahren Vertrieb in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. Bereits seit über 23 Jahren im Eyewear-Vertrieb beweist Thomas van den Boom die typischen FLAIR-Tugenden tiefer intensiver Partnerschaften, großer Verlässlichkeit sowie positiver Ausstrahlung und Bodenständigkeit. Damit passt er perfekt zu FLAIR.

Im Rheinland (PLZ 50 – 58) darf man sich auf den gelernten Augenoptikermeister Philipp Meyer freuen. Mit seiner Erfahrung sowie seiner offenen, kompetenten Art und Begeisterung für unser Weltpatent der pure technology wird er unsere Partner bestens unterstützen.



Thomas van den Boom, Philipp Meyer und FLAIR freuen sich darauf, den FLAIR-Partnern auch in dieser besonderen Zeit mit vielen ebenso besonderen Ideen und Konzepten zur Seite zu stehen und gemeinsam tolle Marken- und Produktauftritte zu entwickeln.

Über FLAIR – DAS ORIGINAL:

Die Vision von FLAIR ist es bis heute schönere, komfortablere, einfach bessere Brillen herzustellen. Federleichte und raffinierte Eyewear „MADE IN GERMANY“. Wir sind davon überzeugt, dass wir die Besonderheit, Raffinesse, Qualität und Funktionalität unserer feinen Brillen am besten mit einer Entwicklungs- und Produktionskette in Deutschland erreichen. So entstehen FLAIR Brillen, die weltweit ihre Liebhaber*innen finden und die immer wieder durch Innovationen und Originalität überraschen. Werte, die heute aktueller und wichtiger denn je sind. Und die Sie auch heute nach 75 Jahren noch beim Pionier randloser Brillen finden.

Text von Flair.