Alcon führt die Benetzungstropfen Systane® ULTRA ohne Konservierungsmittel und Systane® HYDRATION ohne Konservierungsmittel ein.

Systane® ULTRA ohne Konservierungsmittel ist empfohlen für Verbraucher, die eine schnelle Linderung der Symptome gereizter, brennender und trockener Augen wünschen 1,2

Systane® HYDRATION ohne Konservierungsmittel ist empfohlen für Verbraucher, die eine lang anhaltende Symptomlinderung wünschen – bei dauerhaften Beschwerden oder Symptomen des Trockenen Auges nach einer Hornhaut-OP. 1,3,4,9*

Die im Februar in Apotheken und Online-Apotheken bereits eingeführten Produkte werden in Deutschland ab Mai 2021 auch im augenoptischen Fachhandel erhältlich sein.

Alcon, der globale Marktführer im Bereich Augenheilkunde, präsentiert seine beiden neuesten Ergänzungen des Portfolios an innovativen Produkten zur Linderung der Symptome des Trockenen Auges und führt Systane® ULTRA ohne Konservierungsmittel und Systane® HYDRATION ohne Konservierungsmittel, beide jetzt auch in einer neuen Tropfflasche, im augenoptischen Fachhandel in Deutschland ein.

Systane® ULTRA ohne Konservierungsmittel besteht aus einer konservierungsmittelfreien Formel auf HP-Guar-Basis. HP-Guar ist ein bewährter Inhaltsstoff, der eine 2x höhere Gleitfähigkeit als Hyaluronsäure3 allein bietet und den Verbrauchern dadurch eine schnelle Linderung der Symptome gereizter, brennender und trockener Augen bietet.1,2

Systane® HYDRATION ohne Konservierungsmittel enthält sowohl Hyaluronsäure (HA), als auch HP-Guar (HPG) – eine starke Kombination von Inhaltsstoffen, die Betroffenen bei moderaten oder chronischen Symptomen des Trockenen Auges, sowie Patienten, die nach einer Hornhaut-OP an Symptomen des Trockenen Auges leiden1,3,4,9*, nachweislich lang anhaltenden Schutz vor Austrocknung und Symptomlinderung bietet. Die Dual-Polymer Formel sorgt für eine 2 x stärkere Befeuchtung und Schutz vor Austrocknung gegenüber Hyaluronsäure (HA) allein3 – für lang anhaltende, konservierungsmittelfreie Linderung der Symptome des Trockenen Auges.1,3,4

“Wir haben unser bewährtes Portfolio an künstlichen Tränen erweitert, um den Bedürfnissen von noch mehr Verbrauchern gerecht zu werden“, so Dr. Benedikt Hoffmann, Franchise Head, Alcon Vision Care DACH. „Unabhängig davon, ob es sich um Symptome des Trockenen Auges aufgrund von Lebensstil oder umweltbedingten Faktoren handelt, die kurzfristig und sporadisch oder kontinuierlich über einen längeren Zeitraum auftreten, bietet Alcon jetzt zwei neue konservierungsmittelfreie Varianten an. Diese verhelfenden Betroffenen zu einer schnellen Linderung bzw. zu einer lang anhaltenden Linderung der Symptome des Trockenen Auges, was ihnen ermöglicht, sich auf ihr normales Leben und nicht auf ihre trockenen Augen zu konzentrieren.“

Sowohl Systane® ULTRA ohne Konservierungsmittel, als auch Systane® HYDRATION ohne Konservierungsmittel werden mit der patentierten PureFlow®-Technologie auf den Markt gebracht. Hierbei handelt es sich um ein Mehrfachdosis-Fläschchen mit Verschlusskappe, das mit einem Einweg-Ventil versehen ist, um zu verhindern, dass verunreinigte Flüssigkeit zurück in die Tropfflasche gelangt, nachdem ein Tropfen daraus abgegeben wurde. Dank dieser Technologie ist die Zugabe von Konservierungsmitteln zu den Augentropfen überflüssig geworden.

Systane® ist die am meisten klinisch getestete Marke für Nachbenetzungstropfen in Europa. 5

Daher können sich Augenoptiker, Augenärzte und Apotheker ab jetzt sicher sein, eine klinisch bewährte, konservierungsmittelfreie Formel zu empfehlen. Sowohl Systane® ULTRA ohne Konservierungsmittel als auch Systane® HYDRATION ohne Konservierungsmittel sind darüber hinaus zur Anwendung mit Kontaktlinsen geeignet.

Mit den beiden Produkten der Systane® Familie können jetzt noch mehr Betroffene eine schnelle Linderung ihrer Symptome des Trockenen Auges oder langanhaltenden Schutz vor Austrocknung und spürbare Linderung der Symptome chronisch trockener Augen genießen3. Die klinische Wirksamkeit der Inhaltsstoffe wurde bereits in Studien nachgewiesen – und jetzt, da beide Produkte in einer konservierungsmittelfreien Variante erhältlich sind, können noch mehr Verbraucher von diesen Vorteilen profitieren.

Die in Apotheken und Online-Apotheken bereits eingeführten Produkte Systane® ULTRA ohne Konservierungsmittel und Systane® HYDRATION ohne Konservierungsmittel sind ab Mai 2021 auch im augenoptischen Fachhandel erhältlich.

Wichtige Informationen über die Systane®-Produktfamilie

In klinischen Studien wurde nachgewiesen, dass Systane® Benetzungstropfen die Symptome des Trockenen Auges reduzieren und für einen sofortigen, langanhaltenden Schutz und ein angenehmes Gefühl sorgen.6 Systane® ULTRA ohne Konservierungsmittel bieten Verbrauchern,1,3 die aufgrund von Lebensstil oder umweltbedingten Faktoren, wie Bildschirmarbeit, Luftqualität oder saisonbedingten Phänomenen, gelegentlich oder häufig an Symptomen des Trockenen Auges leiden, eine schnelle Linderung. Systane® HYDRATION ohne Konservierungsmittel bieten Verbrauchern1,4 mit mäßigen Beschwerden oder Verbrauchern, die sich von einer Augenoperation erholen, eine langanhaltende Linderung bei Symptomen des Trockenen Auges.1,3,4,9* Systane® COMPLETE ist eine All-in-One-Formel, für die in klinischen Studien eine 8-stündige Linderung bei allen Formen des Trockenen Auges nachgewiesen wurde.7 Systane® LID-CARE ergänzt die tägliche Lidhygiene mit vorbefeuchteten Einzelpads für die einfache Anwendung unterwegs.

* Die Aussage bezieht sich auf den Wirkstoff HP-Guar, der in den Produkten Systane Ultra und Systane Hydration in gleicher Konzentration enthalten ist.

Text von Alcon.