Mit seinem umfassenden digitalen Weiterbildungsprogramm bietet Johnson & Johnson Vision Kontaktlinsenspezialisten die Möglichkeit, ihr Know-how auch unter den Bedingungen der COVID-Pandemie erfolgreich nachhaltig auszubauen.

„Das Angebot wird rege genutzt. Die Teilnehmerzahlen steigen und wir bekommen sehr positive Resonanz“, freut sich Marco van Beusekom, Senior Manager Professional Education and Development Germany, Austria & Benelux Johnson & Johnson Vision. „Ebenso wie „Mein Optiker“, unsere neue Kampagne für die persönliche Kontaktlinsenberatung und -anpassung im Geschäft, tragen auch die Online-Seminare dazu bei, den stationären Fachhandel gerade jetzt in der Corona-Krise zu unterstützen und die Kundenbindung zu stärken. Deshalb setzen wir unser erfolgreiches digitales Programm auch in den kommenden Monaten weiter fort. Die Teilnahme ist natürlich weiterhin kostenlos.“

Marco von Buesekom. Foto: Johnson&Johnson

Die interaktiven Online-Seminare für das zweite Quartal starten im April. In den einstündigen, praxisorientierten Veranstaltungen vermitteln renommierte Dozenten aktuelle Erkenntnissen aus der Kontaktlinsenforschung und wertvolles Know-how rund um Kundenkommunikation und die optimale Versorgung von Kontaktlinsenträgern, zum Beispiel: überzeugende Argumente für Kontaktlinsen, Ausbau des Multifokal-Geschäfts, Upgrading, effiziente Anpassung, Ein-Tages-Kontaktlinsen oder Astigmatismus.

Die kostenlosen interaktiven Online-Weiterbildungen finden unkompliziert über das Videokonferenzsystem Zoom statt. Eine Chatfunktion ermöglicht Diskussionen, auch individuelle Fragen werden beantwortet. So bringen die Seminare nicht nur direkten Mehrwert für das Geschäft der teilnehmenden Optiker, sie ermöglichen auch den wichtigen fachlichen Austausch mit Kollegen und Experten.



Aktuelle Online-Seminar-Highlights

Montag 12. April – 09:00 Uhr: Mehr als 90%: Erfolgreiche Anpassung multifokaler Kontaktlinsen in 4 einfachen Schritten

09:00 Uhr: Mehr als 90%: Erfolgreiche Anpassung multifokaler Kontaktlinsen in 4 einfachen Schritten Dienstag 13. April – 11:00 Uhr: Chancen in der Pandemie – Jetzt mit Kontaktlinsen durchstarten! Nutzen der Gelegenheit

Dienstag 14. April – 11:00 Uhr: Chancen in der Pandemie – Jetzt mit Kontaktlinsen durchstarten! Einfach, schnell & sicher

Montag 19. April – 09:00 Uhr: So bauen Sie Ihr multifokales Geschäft aus

Montag 10. Mai – 09:00 Uhr: ASTIGMATISMUS – die optimale Vorgehensweise

Montag 17. Mai – 09:00 Uhr: PROBLEMLÖSUNG – Wie gehe ich strukturiert vor?

Montag 7. Juni – 09:00 Uhr: Mythen und Einwände der Kunden enttarnen

Montag 14. Juni – 09:00 Uhr: KONTAKTLINSEN-KOMMUNIKATION – neue Impulse für Sie und Ihr Team



Das vollständige Online-Seminar-Programm mit allen Informationen zu Anmeldung und Teilnahme gibt es hier: https://www.jnjvisioncare.de/online-seminare

Text von Johnson & Johnson