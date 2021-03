Eine Apollo-Filiale. Foto: Apollo

EssilorLuxottica bestätigt, dass die Europäische Kommission die Übernahme von GrandVision nach einer langen, eingehenden Prüfung genehmigt hat, die maßgeblich von den Folgen der COVID-19-Pandemie. Dies teilte Essilor in einer Mitteilung mit.

Die Genehmigung ist an die Bedingung geknüpft, dass einige optische Einzelhandelsgeschäfte in Belgien, den Niederlanden und Italien veräußert werden, eine Gesamtzahl von ca. 350 Geschäften.

In Belgien wird die Kette GrandOptical mit ihren 35 Filialen verkauft, allerdings ohne den Markennamen.

Der Käufer wird eine Lizenz haben, während er diese Läden mit einem Namen seiner Wahl umbenennt.

In Italien wird das fusionierte Unternehmen insgesamt 174 Geschäfte veräußern, darunter die gesamte

EssilorLuxottica’s VistaSì Kette zusammen mit 72 Geschäften der “GrandVision by” Kette.

Die Marke VistaSì wird übertragen und die “GrandVision by”-Geschäfte werden entweder unter dem Namen

VistaSì oder auf die eigene Marke des Käufers umgestellt.

In den Niederlanden werden 142 Filialen der EyeWish-Kette zusammen mit dem Markennamen

Namen. Das fusionierte Unternehmen wird einige Filialen dieser Kette behalten und muss sie unter einem neuen Namen umbenennen.

einem neuen Namen umbenennen.

Der Ausgang der geplanten Transaktion hängt noch von der Zustimmung der Wettbewerbsbehörden in Chile und der Türkei ab.

Wettbewerbsbehörden in Chile und der Türkei sowie von den Entscheidungen über laufende Rechtsstreitigkeiten ab.

In Deutschland gehören die fast 900 Filialen von Apollo zu GrandVision.

Text von Essilor. Bearbeitet von Rosemarie Frühauf.