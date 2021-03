Wolfram Kons und die Hoya-Chefs Miriam Rösch und Oliver Fischbach. Foto: Hoya

Der HOYA Digital-Kongress am fand am 22.03.2021 statt, mit dem Highlight der Markteinführung von MiYOSMART, dem innovativen Brillenglas für das Myopie-Management bei Kindern, in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Ab April 2021 wird das mit dem Silmo d’Or ausgezeichnete Brillenglas, dessen Basis die patentierte D.I.M.S. Technologie der Hong Kong Polytechnic University ist, verfügbar sein. Zu diesem Themenfeld sprachen im Rahmen der Online-Veranstaltung Spezialisten aus der deutschen Augenoptik und Augenheilkunde direkt vor Ort im HOYA Werk in Mönchengladbach. Etwa 1.400 Online-Teilnehmer erhielten so einen Einblick in den Stand der Forschung und in die Möglichkeiten, die MiYOSMART bietet.

Im Mittelpunkt der knapp 3-stündigen Veranstaltung standen fachliche Informationen zur Bedeutung des Myopie-Managements bei Kindern sowie Hintergründe aus Wissenschaft und Forschung. Hochkarätige Referenten, wie Prof. Chi-ho TO (Hong Kong Polytechnic University) und der niedergelassene Augenarzt sowie Myopieforscher Dr. med. Hakan Kaymak, gaben informative und inspirierende Einblicke in ihre Arbeit. Auch Augenoptiker und Optometristen sowie eine junge MiYOSMART Brillenträgerin kamen zu Wort, um von ihren persönlichen Erfahrungen zu berichten. Für interessante Unterhaltung war durch die Keynote von Dr. Eckart von Hirschhausen gesorgt.

Neben dem bekannten Fernseh-Moderator Wolfram Kons fungierten Mirjam Rösch, Geschäftsführerin bei HOYA Lens Deutschland GmbH und Oliver Fischbach, Vice President West Europe bei HOYA Vision Care, als Gastgeber. Besonders gefallen hat den Teilnehmern der Blick hinter die Kulissen, welcher der kurze Werksrundgang und die Gespräche mit HOYA-Mitarbeitern ermöglichten.



Die positive Resonanz fasste Mirjam Rösch zusammen: „Wir freuen uns über die zahlreichen interessierten Teilnehmer des HOYA Digital-Kongress und sind überzeugt, dass wir mit unserem Brillenglas MiYOSMART viele Augenspezialisten begeistern können.“ Der Digital-Kongress ist für alle angemeldeten Teilnehmer noch drei Monate lang in der Mediathek verfügbar. Bei Fragen zu MiYOSMART oder Interesse am HOYA Digital-Kongress melden Sie sich gerne unter miyosmart@hoya.de.

Text von Hoya.