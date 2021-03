Bildausschnitt der neuen Flair-Kampagne. Foto: Flair

Seit Beginn dieses Jahres präsentiert sich die Marke FLAIR in einem neuen Look: neue bewegende Kampagnenimages, Logo-Upgrades sowie neue Farben und Schriftarten ergeben ein modernes, zeitgemäßes und einfach schönes Gesamtbild. Der neue Markenauftritt verbindet im 75. Jubiläumsjahr von FLAIR die große Heritage und Kernwerte der Marke sowie die modernen Produkt- und Markenwelten des ostwestfälischen Traditionsunternehmens.

Seit 1946 – Das Original „Made in Germany“

FLAIR gilt weltweit als Synonym für randlose Brillen, was die Marke in diesem Segment vor allem zu einem macht: zum ORIGINAL. „Unsere Vision ist es bis heute schönere, komfortablere, raffiniertere Brillen zu entwickeln und herzustellen. Brillen, in die sich Menschen auf der ganzen Welt verlieben können.“ so Sven Reiß, CEO. Und weiter: „Für uns ist MADE IN GERMANY – dem wir seit 1946 treu sind – mehr als ein Gütesiegel für ausgezeichnete Qualität. Wir sind davon überzeugt, dass wir die Besonderheit, Raffinesse, Qualität und Funktionalität unserer feinen Brillen am besten mit einer Entwicklungs- und Produktionskette in Deutschland erreichen. Der Unterschied beim Original liegt in den Details, die jede FLAIR zu einem unvergleichlichen und gleichzeitig federleichten Meisterwerk machen.“

Die Schönheit des Details als Mittelpunkt des Markenauftritts.

Bei FLAIR liegt die Schönheit im Detail. Genau diese Details werden im neuen Markenauftritt auf kreative Weise in Szene gesetzt. Anhand von aufwendigen Still- und People-Fotografien in Verbindung mit außergewöhnlichen 3D-Elementen werden die hochwertigen Materialien, die besonderen Formen und lebendigen Farben sowie die einzigartige Verarbeitung der Produkte optimal exponiert. „SCHÖNHEIT BIS INS DETAIL“ (international: „BEUATY IN EVERY DETAIL.“) bringt dies perfekt auf den Punkt. Zudem schaffen harmonische, frische Farben und variabel einsetzbare Schriften einen modernen Marken-Look, der garantiert ins Auge fällt.

Auf allen Kanälen.

Auch die „digitalen Footprints“ von FLAIR erstrahlen bereits im neuen Glanz. Unter www.flair.de gibt es eine komplett neue Website. Eine einfache Struktur, elegante Fotografien und moderne Effekte setzen die Produktwelten von FLAIR in Szene. Auch auf Facebook und Instagram wird dem neuen Markenauftritt bereits von der Fangemeinde und Followerschaft applaudiert. Um das Original auch am POS erleben zu können, warten hochwertige neue Werbematerialien in den verschiedensten Formaten auf ihren Einsatz. FLAIR Partner-Optiker können sich hierzu, wie auch zu tollen neuen Partnerkonzepten, bei ihrem FLAIR Repräsentanten informieren. Wer es nicht mehr erwarten kann und sofort mehr über FLAIR erfahren möchte, ist herzlich eingeladen, den aktuellen Markenfolder hier durchzublättern. Und so viel ist sicher: Im Laufe des Jahres hält FLAIR noch einige weitere tolle Überraschungen bereit. Stay tuned.

Text von Flair. Bearbeitet von Rosemarie Frühauf.