Dank zunehmender Digitalisierung ist unser Leben in vielen Bereichen erfreulich smart. Das gilt auch für exzellentes Sehen: Rupp + Hubrach (R+H) vernetzt mit seinem erweiterten LUCHS-Partnerprogramm jetzt noch stärker seine technologischen Innovationen und attraktiven Services mit der Kompetenz des Augenoptikers im Fachgeschäft. Damit stärkt der Bamberger Brillenglashersteller seine LUCHS-Partner in ihren Regionen als eigenständige Marke. Denn echter Erfolg ist ganzheitlich.

Die Erfolgsfaktoren: Kompetenz- und Innovationsvorsprung

Mit modernsten R+H Brillenglastechnologien können LUCHS-Partner die individuellen Wünsche und Sehbedürfnisse ihrer Kunden optimal erfüllen und ihr Sehen spürbar verbessern. Der Augenoptiker ermittelt als Grundlage für ein perfektes Seherlebnis gemeinsam mit seinen Kunden in einem nachvollziehbaren Prozess eine Vielzahl individueller Daten. Dabei zeigt sich der Kompetenzvorsprung des Luchs-Optikers, der mit den Hightech-Instrumenten von R+H weitaus mehr biometrische und individuelle Daten ermitteln kann als herkömmlich. So sind u.a. die Kopfneigung beim Lesen und die Links- oder Rechtshändigkeit Parameter, die nur von R+H bei der Berechnung des Glasdesigns berücksichtigt werden. Hinzu kommen vielfältige biometrische und persönliche Daten, die in die Berechnung der hochwertigen Brillengläser „Made in Germany“ einfließen. Dank diesem einzigartigen Innovationsvorsprung kann der Luchs-Partner seinen Kunden Brillengläser bieten, die so individuell sind wie ihr persönlicher Fingerabdruck.

Mehrwerte für nachhaltiges Wachstum

Das smarte LUCHS-Partnerprogramm basiert auf den fünf Säulen Produkte, Instrumente, Marketing, Kompetenz und Service. Es begleitet die „Customer Journey“ des Kunden – also seinen gesamten Weg durch die Welt exzellenten Sehens im Fachgeschäft des Augenoptikers. Dabei schafft der auf allen Kanälen durchgehend einheitliche Charakter des Auftritts zusätzliches Vertrauen und stärkt die professionelle Positionierung des LUCHS-Partners.

Die Customer Journey durch die LUCHS-Welt beginnt mit aktivierenden Werbemaßnahmen, führt über die persönliche Beratung zur präzisen 3D-Vermessung und hört mit der Entscheidung für eine hochwertige Brille noch lange nicht auf: Nach dem Kauferlebnis fördern neue Marken-Services die Kundenbindung – und sorgen für nachhaltiges Wachstum. Denn damit der Verkauf hochwertiger Brillengläser nicht nur kurzfristig, sondern auch langfristig lohnend ist, hat R+H seine Service-Pakete um durchdachte Bausteine erweitert. Dazu gehören das neue Brillen-Abo und die Begeisterungsgarantie für die Bereiche Ausführung und Ästhetik, der Treuerabatt exklusiv für Käufer von Highend-Produkten und die Bruch-Verlust-Garantie auch bei Sehstärkenänderung.

Neues Portal für einfaches Handling

Das neue R+H-Partnerportal bietet vielfältige Informationen zu allen Produkten, Services, Instrumenten und Messverfahren – zum Beispiel zum DryEye-Screening oder dem Augen-Check mit Sofort-Empfehlung. Einmal registriert, können Partner hier außerdem Brillengläser und Fassungen bestellen, Werbemittel anfordern, Videos und Vorlagen herunterladen oder sich online fortbilden. Besondere Partner-Vorzüge wie Speedline, Easy-Reklamationsbearbeitung und Bestpreisgarantie runden das LUCHS-Programm seit jeher ab und wurden nun noch um einen Teambonus erweitert.

Text von R+H.